Carnaval BH: Bartucada faz a Avenida Brasil vibrar

O desfile do Bartucada leva muita energia e ritmo para as ruas do Centro de Belo Horizonte na tarde desta terca-feira (4/3). Com um trio elétrico a frente do cortejo, o bloco percorre a Avenida Brasil, no bairro Funcionários, no quarto dia de folia.

O trio elétrico garante um som potente, juntamente com uma avenida sonorizada, o que permite ao Bartucada trazer para BH a mistura de ritmos típicos da Bahia. O samba-reggae e axe embalam a multidão durante todo o trajeto, em diversos pontos da Avenida Brasil.

A concentração teve inicio por volta das 13h, e, mesmo com o mormaço da tarde, o publico não hesitou em cair na folia. Fantasiados e vestidos com roupas coloridas, os foliões seguiram o trio elétrico, dançando e celebrando o carnaval com energia, com cantores que agitam a multidão. O bloco, que tem raízes em Diamantina, trouxe uma vez mais a energia vibrante de Minas Gerais para a capital.

O bloco contou com pessoas vindas de outras cidades para aproveitar o cortejo. É o caso de Letícia Holderbaum, estudante de veterinária de 23 anos, que veio de Juiz de Fora com as amigas para curtir o Carnaval da capital mineira.

Letícia, que está em BH pela primeira vez para a folia, aprovou o som na avenida e a segurança, mas não esta se sentindo bem com os banheiros. “Fui em um dos banheiros da rua lateral, na Rua dos Timbiras, e não consegui usar, de tão sujo que estava!”, contou.

Para Eliza Rabello, estudante de direito de 23 anos, o Bartucada é um dos acertos do Carnaval de Belo Horizonte: “Eu conheci o bloco no ano passado, e esta é a segunda vez que venho. A experiência desta vez esta mil vezes melhor! Tanto pelo som, quanto pela segurança. Os blocos na Avenida Brasil são os melhores!”, contou.

O conforto dos foliões também foi garantido. Filipe Soares, jornalista de 23 anos, chegou ao bloco de metrô, vindo de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. “É o que eu sempre faço: desço no ponto mais próximo e vou andando! Dessa vez não foi diferente: desci na Estação Central e subi pra avenida, por uns 20 minutos, e estou aqui”, contou.