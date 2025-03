Bloco Funk You transforma a Avenida Amazonas em um grande baile funk

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O funk toma conta de Belo Horizonte nesta terça-feira (4/3) com o desfile do Bloco Funk You pela Avenida Amazonas. Em uma homenagem à icônica Furacão 2000, o bloco celebra o legado da produtora carioca, que revolucionou o gênero e revelou grandes nomes da música brasileira.

Com um trio elétrico inspirado nos paredões de som e foliões vestindo looks clássicos do funk, a festa transformou o Carnaval de BH em um verdadeiro baile funk a céu aberto.

Uma homenagem à história do funk

Fundada no final dos anos 1970 por Rômulo Costa, a Furacão 2000 teve um papel fundamental na popularização do funk carioca. Seus bailes, programas de TV e produções musicais lançaram artistas como Claudinho & Buchecha, MC Marcinho e Tati Quebra Barraco, moldando o cenário do gênero no Brasil.

O Bloco Funk You resgata essa memória em um cortejo repleto de nostalgia e energia, reunindo tanto veteranos do movimento quanto uma nova geração que descobre a cultura do funk.

“O funk é representação. Trouxemos um pouco da regionalidade do RJ para alegrar esse carnaval", disse Bruno Lanoc, 29 anos, dançarino que incorporou Lacraia – ícone dos anos 2000.

"É uma grande alegria dar vida a esse personagem, principalmente porque muitas pessoas da nova geração não o conheciam", completou.

Baile funk a céu aberto

Com o trio elétrico funcionando como uma verdadeira “gaiola das popozudas”, as referências ao passado estavam por toda parte. O desfile contou com a Ala do Passinho, que embalou o público com coreografias icônicas, e com a distribuição de bolas plásticas em referência à música "Bola de Fogo", sucesso dos anos 2000.

“O clima aqui é incrível, é como se a gente tivesse voltado no tempo. É a segunda vez que venho ao Funk You e superou minhas expectativas”, contou Raiane Teerseti, 27 anos, que curtiu o bloco ao lado do namorado, Gabriel Martins, 25, ambos de Pedro Leopoldo.

Funk: arte e resistência

Além da diversão, o bloco reforçou o funk como um movimento de resistência e expressão cultural. “O funk é liberdade, identidade, arte em todo canto. Ele representa muito mais do que um ritmo musical, dá voz para muita gente, independente da classe social”, afirmou Bruno Lanoc.

A presença de personagens icônicos, como Lacraia e MC Marcinho, nas performances do bloco mostrou que o Funk You não apenas celebra o passado, mas reafirma a importância do funk na cultura brasileira.

Com a Avenida Amazonas transformada em um grande baile funk, o Carnaval de Belo Horizonte reafirmou sua diversidade e potência cultural, provando que o funk tem espaço garantido na folia mineira.