Carnaval também é festa do rock, bebê! O Putz Grilla, mais uma vez, levou o pop rock para as ruas da Savassi, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, e mostrou que a folia da capital tem blocos para todos os gostos - e para que todo mundo saia do chão. O desfile começou no fim da manhã desta terça-feira (4/3) e carregou uma multidão pela Avenida Getúlio Vargas.

No alto do trio, uma banda comandou o espetáculo, enquanto a bateria na rua deixou os rocks clássicos com uma sonoridade carnavalesca. No setlist esteve Skank, Paralamas do Sucesso, Jota Quest, além de sucessos internacionais.

Um dos pontos altos foi a chegada do bloco à Praça da Savassi, quando muita gente pulou sem parar ao som de "Sweet Dreams", de Eurythmics. A canção, que se tornou meme alguns anos atrás ao ganhar uma versão funk, combinou com a proposta do Putz Grilla, e manteve os foliões empolgados até o fim do cortejo.

A foliona Glenia Silvia, de 40 anos, acompanhou o bloco junto do companheiro, Giordano Miranda, de 37, e da filhinha Lara, de três. "A gente gosta de vários estilos. Vamos de Beijo do Wando até Putz Grilla", relata.

Este foi o terceiro carnaval da família reunida - e também o terceiro da pequena Lara, que "já nasceu sambando" Denys Lacerda/EM/D.A Press

Glenia conta que ama o período de carnaval e cita "ser da época" onde não havia folia de rua em Belo Horizonte como há atualmente, e que tinha de ir para Ouro Preto ou Diamantina para poder aproveitar.

"Estou amando o carnaval daqui ter se desenvolvido desse jeito. Tem para todos os gostos, para todos os estilos. Para quem está com criança, para quem não está", explica.

Essa versatilidade da folia belo-horizontina também é elogiada por Giordano, que conta ter gostado especialmente do Putz Grilla por sua playlist eclética, que vai do rock nacional anos 1980 ao pop rock internacional dos anos 2000.

"Por causa da pequenininha a gente deve ter que ir embora daqui a pouquinho, porque senão a gente arrastava até o final", conta.

