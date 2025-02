Feira da Savassi vai mudar de endereço depois de 26 anos

A Feira Modelo da Savassi, na Região Centro-Sul da capital mineira, vai ser transferida de local depois de 26 anos. O novo endereço é praticamente do lado, ainda no tradicional bairro da capital mineira. A feira, que ocorre todas as quintas e comercializa comidas e bebidas, vai da Rua Tomé de Souza, entre a Avenida Cristóvão Colombo e a Rua Pernambuco, para o quarteirão fechado da Rua Pernambuco, a partir da edição da semana que vem (20/2). Os feirantes relatam um misto de empolgação e apreensão.

Na edição dessa quinta-feira (13/2), havia alguns cartazes da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) colados nas barracas informando da mudança de endereço e uma pequena alteração no horário: ao invés de funcionar das 17h às 21h30, a feira vai ser realizada das 17h às 22h30, ainda nas quintas-feiras.

A feirante Elisângela dos Santos, que vende batata frita e bebidas em sua barraca, conta que está ansiosa sobre como vai ser a mudança de local. “Tenho medo de não ser bom como aqui. Já conquistei meus clientes”, desabafa.

Elisângela dos Santos tem uma barraca na feira há 5 meses Laura Scardua/EM/D.A Press

Sobre a transferência para um quarteirão fechado, ela acredita que não vá fazer muita diferença, uma vez que o trecho da Rua Tomé de Souza é fechado às quintas para a realização da feira. No entanto, Elisângela acredita que a razão da mudança seja justamente pelo impacto do fechamento do trânsito que os moradores da rua alegam sofrer. Vinícius Araújo, vigia há 4 anos em um dos prédios próximos à feira, diz que de fato os moradores relatam incômodo.

Por outro lado, o feirante Farley Xavier, que vende cervejas artesanais, está confiante com a transferência. “Estamos maravilhados em ir para uma área mais bonita”, afirma o dono da barraca. Na opinião dele, o novo espaço vai trazer mais conforto para os clientes, uma vez que terá uma área maior para mesas e cadeiras.

Ainda segundo Farley, que recebe ajuda do filho Matheus Acauã nas vendas, o número de barracas vai continuar sendo 13.

A proprietária de uma da barraca de milho Luciene Rodrigues compartilha da opinião de Elisângela e Farley e também acredita que a mudança será para melhor. No entanto, ela diz estar apreensiva com a possibilidade das vendas caírem ou dos clientes não encontrarem a feira e, em função disso, garante que já está avisando os consumidores sobre o novo endereço.

Farley Xavier recebe ajuda do filho Matheus Acauã nas vendas de cerveja artesanal e está confiante com a transferência Laura Scardua/EM/D.A Press

Opinião dos clientes

Os cartazes colados nas barracas nessa quinta (13/2) informando sobre a mudança não passaram despercebidos pelos frequentadores da feira. André Alvarenga, de 24 anos, disse que estava ciente da transferência. Ele, que trabalha perto do ponto na Rua Tomé de Souza e sempre frequenta a feira, também acredita que a mudança será boa, mas diz que vai sentir falta dos bares no entorno que, para ele, “são muito importantes para fazer o rolê da feirinha”.

Mariane Moreira, de 26 anos, estava com a mãe Sandra Moreira, de 50, na edição de ontem. NA opinião delas, a mudança será boa especialmente por causa do trânsito. “Os carros assustam”, diz Mariane.

O trânsito de veículos na rua e a presença de prédios residenciais são justamente os motivos apresentados pela Prefeitura de Belo Horizonte para a mudança. “O quarteirão fechado da rua Pernambuco, esquina com Tomé de Souza, é mais adequado para a livre circulação e segurança do público, na avaliação dos envolvidos na iniciativa”, disse. De acordo com a PBH, a troca de endereço foi debatida previamente com os feirantes.

A feira

A Feira Modelo, criada em 1995, funcionava inicialmente no Bairro Santo Agostinho, também na Região Centro-Sul de BH. Em 1999, a unidade da Savassi foi criada. Por um tempo, as feiras funcionaram simultaneamente, mas a unidade no Santo Agostinho foi suspensa.

