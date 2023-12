Um ponto de encontro no coração da capital mineira convida o belo-horizontino e visitantes para um happy hour recheado de sabores

Um ponto de encontro no coração da capital mineira convida o belo-horizontino e visitantes para um happy hour recheado de sabores. E hoje é dia de aproveitar. Concentrada em nove barracas, mas com espaço para 12, a Feira Modelo da Savassi é atração às quintas-feiras no charmoso bairro que lhe dá nome.



Os moldes da feira, localizada na Rua Tomé de Souza, entre a Avenida Cristóvão Colombo e a Rua Pernambuco, na Savassi, Região Centro-Sul da capital, foram estabelecidos em 1995, por meio de um decreto da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A feirinha foi pensada e desenvolvida como um espaço de comercialização de produtos alimentícios prontos e também artesanato.



O grande diferencial da feira, como destacou Tatiane Reis, gerente de Apoio ao Abastecimento e à Comercialização, é proporcionar momentos de lazer e encontros. “Quando ela foi criada, em 1995, as atividades tiveram início lá no Bairro Santo Agostinho, próximo à Assembleia Legislativa. Depois foram feitos vários estudos e a ampliação com a abertura da Feira da Savassi. Então, por um longo período, nós tivemos o funcionamento das duas feiras”, contou Tatiane.



No Santo Agostinho, a Feira Modelo esteve em funcionamento até 2019 e ficava localizada na Rua Araguari, entre as ruas Matias Cardoso e Rodrigues Caldas. A gerente ainda explicou que a feira ocorre apenas em um dia da semana devido ao impacto do fechamento da rua e do entorno onde os expositores estão localizados para comercializar os produtos.



“Quando fazemos o credenciamento dos feirantes, a gente busca oferecer uma diversidade de produtos para que esses feirantes escolham quais serão comercializados. Geralmente, são ofertados produtos da cultura alimentar como comida mineira, tropeiro, caldos, dependendo do período do ano, torresmo, churrasco. A gente tem uma barraca com comida árabe, doces, batata frita também, que é uma demanda da população”, detalhou.

Novo edital



A Feira Modelo da Savassi tem capacidade para 12 barracas, e, segundo Tatiane, esse número é definido em função do espaço, dos prédios residenciais em volta, em que a privacidade precisa ser respeitada. No entanto, estão atuando no momento nove feirantes licenciados.



“O processo de credenciamento acontece em alguns períodos, o último foi em 2019. A equipe técnica da Subsecretaria de Segurança Alimentar já está trabalhando em um novo edital para credenciar novos feirantes. São solicitados documentos como carteira de identidade, CPF e o candidato também apresenta uma proposta do que ele vai comercializar, além do curso de Boas Práticas em Produção de Alimentos, que nós ofertamos em nossos espaços de formação, caso ainda não tenha sido feito pela pessoa”, acrescentou.



Por fim, Tatiane ainda ressaltou que o espaço da Feira Modelo da Savassi pode ser um atrativo para as pessoas que trabalham por ali para experimentar novos sabores a um preço mais em conta do que a média na região. A Feirinha da Savassi ocorre às quintas-feiras, das 16h30 às 22h.

