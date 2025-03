Carnaval de BH: ‘Pisa na Fulô’ reúne fãs de Chico César

O bloco Pisa na Fulô levou o melhor do forró para a Via 710, abaixo do Viaduto Jose de Calazans Alves, no Bairro Dom Joaquim, Região Nordeste de Belo Horizonte, nesta terça-feira de carnaval (4/3). Em 2025, o bloco comemora 10 anos de existência, com a sanfona característica do forró e uma participação do cantor paraibano Chico César e de Macaé Evaristo, ministra dos Direitos Humanos.

Com o tema "Ser tão Belo", o cortejo lotou a Avenida Pastor Anselmo Silvestre, no Bairro União, levando muita energia e movimentando os foliões ao som do forró. O público estava animado, se amontoando em morros, ruas paralelas e esquinas. Antes do cortejo começar, improvisavam ritmos conhecidos como “Espumas ao Vento”, de Flávio José, ansiosos pela folia.

O desfile contou com a participação de Chico César. As canções do artista se juntam a uma trilha que faz a multidão balançar, incluindo “Asa Branca”, de Luiz Gonzaga.

Segundo Marina Faria, produtora do bloco, a expectativa é de que o cortejo seja de pura alegria. “O repertório é forró puro, com muito Dominguinhos, Luiz Gonzaga, com todo o clássico do forró”, contou.

O bloco conquistou um público fiel em uma década de história. É o caso de Sarah Alberti, nova-limense, de 33 anos, que bate ponto no cortejo pela décima vez. “É sempre muito bom, muito emocionante!” contou Sarah animada, antes mesmo de o cortejo começar.

Similar o caso da obstetriz belo-horizontina Ana Claudia. Ela marcou presença no bloco pela corda do trio elétrico em companhia da filha Isis, de cinco anos, o marido Paulo, a sobrinha Atena, de seis, e a cunhada Mariana.

“Sempre trazemos as crianças e é muito bom! Só no final que elas ficam entediadas, ficam cansadas”, contou, aos risos.

A publicitaria Leticia Pereira, de 21 anos, foi ao Pisa no Fulô pela primeira vez. "A energia esta lá em cima, amei demais! A única certeza que tenho e que eu vou voltar ano que vem!”, contou Leticia.