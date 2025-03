Carnaval de BH: veja como foi o desfile do Bloco Funk You

O funk tomou conta de Belo Horizonte nesta terça-feira (4/3) com o desfile do Bloco Funk You pela Avenida Amazonas, na Região Central. Em uma homenagem à icônica Furacão 2000, o bloco celebrou o legado da produtora carioca, que revolucionou o gênero e revelou grandes nomes da música brasileira.

Com um trio elétrico inspirado nos paredões de som e foliões vestindo looks clássicos do funk, a festa transformou o carnaval de BH em um verdadeiro baile funk a céu aberto.

Além da diversão, o bloco reforçou o funk como um movimento de resistência e expressão cultural. Fundada no final dos anos 1970 por Rômulo Costa, a Furacão 2000 teve um papel fundamental na popularização do funk carioca. O Bloco Funk You resgata essa memória em um cortejo repleto de nostalgia e energia, reunindo tanto veteranos do movimento quanto uma nova geração que descobre a cultura do funk.

Veja fotos do desfile

