’Olha a p... da batata!’: vendedor encontra forma criativa de vender em BH

No meio da folia do carnaval de Belo Horizonte, uma cena chama a atenção dos foliões: “Olha a porra da batata!". A frase virou marca registrada de William Douglas da Silva, 35 anos, que encontrou uma maneira criativa e bem-humorada de atrair clientes para suas batatas fritas.

Inspirado na energia da festa, William conta que a ideia surgiu no pré-carnaval, como uma forma descontraída de interagir com o público. "A emoção do carnaval é contagiante. Se a pessoa sorri, já se agrada e acaba comprando", explica.

O marketing deu tão certo que o ambulantes vendeu 2 mil unidades de sábado até hoje. “Nós compramos prontas, arrumamos nas caixinhas e vendemos", diz.

A estratégia lembra o famoso bordão do vendedor carioca Carlos Henrique, que vende milho nas praias do Rio de Janeiro com o slogan "Olha a porra do milho!". No entanto, William garante que sua inspiração veio da própria experiência na rua, ao perceber que o bom humor cativa os foliões.



Com oito anos de experiência vendendo batatas fritas, ele marcou presença em diversos blocos de BH, como o Estagiários Brass Band, no bairro Santa Inês, e o tradicional Bloco do Manjericão, no Betânia. "Desde o pré-carnaval estou vendendo a porra da batata e está saindo demais. Agora vou aproveitar o restinho da festa.”

Os foliões interessados podem garantir a iguaria por R$ 15 (tamanho médio) ou R$ 20 (grande).