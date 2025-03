Focos de incêndio perto do Retiro das Pedras e Cachoeira da Osta

Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010). Sempre envolvido em grandes reportagens e séries em áreas como meio ambiente, segurança pública, tran

Focos de incêndios são monitorados pelo Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), nesta quarta-feira de cinzas (05/03), devido a grandes incêndios ocorridos em Brumadinho, na Grande BH, chegando perto do condomínio Retiro das Pedras, e em Juiz de Fora, na Zona da Mata.

Em Brumadinho, o fogo começou na noite de segunda-feira (03/03), dentro da Serra da Calçada, na Área de Proteção Ambiental (APA) Sul e chegou a ter dois focos de calor ativos, queimando boa parte de vegetação e nascentes e áreas de trilhas.

O maior foco se alastrou por 350 hectares, alcançando nascentes e mananciais afluentes do Córrego Retiro das Pedras e do Ribeirão Catarina.

A área de focos de calor e o incêndio chegaram perto do condomínio Retiro das Pedras, atingindo as encostas sob a Capela do Retiro das Pedras e se aproximando da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) do condomínio.

O segundo foco, menor, ainda é monitorado hoje pelos bombeiros, em uma área de cerca de 75 hectares. Os dois focos atingiram as trilhas que levam a recursos hídricos importantes, que são atrações da Serra da Calçada, como a Cachoeira da Osta.

"As ações de combate as chamas na Serra da Calçada já foram retomadas nesta manhã (05/03). Não observados focos de calor. Em breve haverá sobrevoo no local para melhor avaliação. Na madrugada, pelos últimos monitoramentos visíveis, o incêndio aparentava já ter sido debelado", informou o CBMMG.

Juiz de Fora

Em Juiz de Fora, o fogo foi combatido em uma mata no Bairro Santo Antônio que se iniciou em área de pasto. "As chamas estavam ameaçando edificações e gerando muita fumaça no bairro", informou o CBMMG.

"Imediatamente, os militares intervieram com o uso de técnicas de combate a incêndios florestais e obtiveram êxito no controle e extinção do incêndio. Não foi possível determinar as causas do incêndio", informaram os Bombeiros que ainda trabalham em rescaldo.





"Apesar de ainda não estarmos no período de seca, o CBMMG adverte quanto ao risco de realizar queimadas que possam sair de controle e relembra que causar incêndio é crime".