Lua de Crixtal revive sucessos de desenhos animados para 'crianças grandes'

Para as crianças que já cresceram, e as que ainda vivem a infância, o bloco Lua de Crixtal desfila no Centro de Belo Horizonte na manhã desta quarta-feira (5/3). Com o tema desenhos animados, o bloco que canta sucessos da Xuxa, a rainha dos baixinhos, deu espaço às animações que marcaram gerações.

A musa do bloco, a Crixtal, deixou as ombreiras das paquitas em casa e aproveitou para realizar um sonho de infância: se fantasiar de mulher maravilha. “Nós viemos salvar a quarta-feira de carnaval, que já está todo mundo cansado. Eu sempre sonhei em ser a Mulher-Maravilha, quando disseram que o tema seria esse, eu pensei que era a oportunidade”, contou.

Luísa Pio Caldas, idealizadora do bloco, falou sobre o tema escolhido. “É para a criança de todas as idades, então é referência da infância, da sua infância. Pode ser a infância que você está vivendo agora ou a sua infância interior. A gente continua tendo as músicas da Xuxa como referência, mas esse ano a gente vai trazer outros temas também de programas infantis e de desenho animado”, contou.

A fisioterapeuta Ana Paula Sousa mora em Brasília, mas vem para o carnaval de BH todos os anos e faz sua estreia na bateria do Lua de Crixtal. “Eu sou natural do interior de Minas, de Itapecerica, então já conhecia o carnaval e venho todos os anos. É a minha primeira vez no Lua de Crixtal e vou tocar na minha primeira bateria também”, disse.

A fantasia escolhida pela jovem para o momento especial é o Pikachu, personagem da animação dos anos 2000, Pokémon. “É um desenho que eu gosto muito, assistia quando era criança. Esse ano vi muita gente vestida de Pikachu por causa da Fernanda Torres também”, contou Sousa.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O Bloco Lua de Crixtal foi criado em 2017 em homenagem à cantora Xuxa. A concentração começou às 10h na Rua Aarão Reis, próximo à Praça da Estação, e deve seguir pelo hiper centro da capital.