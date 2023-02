Bloco Lua de Crixtal homenageia Xuxa e colore o Santa Tereza

Bloco saúda o legado da rainha dos baixinhos no Santa Tereza, Região Leste de BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Para a rainha do bloco, Crixtal, o retorno após a pandemia é motivo de "uma explosão de alegria" (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Com fantasias coloridas com ombreiras, imitando o uniforme das Paquitas, as eternas assistentes da Xuxa, a 'rainha dos baixinhos', foliões espicham o carnaval de Belo Horizonte neste domingo (26/2) com o Bloco Lua de Crixtal, que desfila na Vila Dias, no bairro Santa Tereza, na Região Leste da cidade.O bloco, que carrega a bandeira LGBTQIA+, foi criado em 2018, e o retorno após a pandemia é motivo de "uma explosão de alegria", como conta Crixtal, rainha do bloco desde sua fundação. "Uma retomada de afeto e do carnaval. Estou muito feliz por estar aqui mais um ano", conta ela, que é mulher trans.O bloco separou a parte de dentro do cordão para a inclusão de pessoas com dificuldade de locomoção, crianças e idosos. A organização informou que espera um público de 2 mil pessoas, "mas é imprevisivel", diz a produção.

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

No domingo depois do carnaval, bloco em homenagem à rainha dos baixinhos colore a Vila Dias, no Santa Tereza, em BH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Marina Araújo, cantora e regente da bateria 'Xocante' desde 2019, revê os detalhes de tudo, pois, segundo ela, "é emocionante estar nas ruas com a continuidade e com a comunidade LGBTQIA+ após uma pandemia que levou tantos entes queridos. Queremos tudo nos conformes."A cantora diz que é uma honra tocar na Vila Dias. "O local tem um quilombo, é onde tem o Casa Circo Gamarra, locais de resistência cultural da nossa cidade. Esse carnaval é a retomada de tudo o que nos foi tirado por esse último 'despresidente'", declara.