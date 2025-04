Minas amplia teste do pezinho e aumenta atendimento especializado

Minas Gerais concluiu a ampliação do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN), mais conhecido como teste do pezinho, e é o primeiro estado do Brasil a detectar 60 doenças raras com o exame. Além da ampliação do diagnóstico, o estado passa a ter novos centros de atendimento.

O resultado da terceira fase da ampliação, anunciada em dezembro de 2024, foi divulgado pelo governador Romeu Zema (Novo), acompanhado do secretário de Estado de Saúde (SES-MG), Fábio Baccheretti, e do secretário de Estado de Governo (Segov), Marcelo Aro, em uma coletiva na manhã desta quarta-feira (30/4) na Cidade Administrativa.

Segundo Zema, a ampliação contou com um investimento de R$ 64 milhões e representa um avanço efetivo na atenção neonatal ao prevenir complicações graves, assegurar mais saúde às crianças e reduzir impactos futuros às famílias e ao sistema de saúde. “Se dependesse do tamanho de Minas e da quantidade de cidades, nós seriamos o último estado a implantar o teste de 60 doenças. Mas, por incrível que pareça, estamos sendo o primeiro”, afirmou o governador.

O exame é fundamental para identificar doenças raras de naturezas metabólicas, genéticas e infecciosas nos primeiros dias de vida dos bebês. O diagnóstico precoce dessas doenças amplia as opções de tratamentos ou terapias possíveis, a fim de amenizar os sintomas e proporcionar mais qualidade de vida aos pacientes e às famílias.

Desde 2022, o governo estadual investe na ampliação do teste. Em 2024, a segunda fase da ampliação elevou o número de doenças triadas para 23. Em fevereiro de 2025, outras 25 foram incorporadas e, agora, em abril, mais 12 condições foram incluídas, completando a terceira fase da expansão e alcançando a marca de 60 doenças detectáveis pelo teste do pezinho.

Novos locais de atendimento

Além da inclusão de novas doenças, o estado também investiu na ampliação e qualificação do atendimento, com educação permanente para profissionais de saúde, melhorias no acolhimento dos usuários e avanços logísticos no transporte de amostras e insumos.

Assim que for diagnosticada com alguma doença pelo teste, a criança é encaminhada ao tratamento multidisciplinar e têm acompanhamento contínuo permanente e integrado em centros de referência na rede pública estadual.

Com a ampliação do teste do pezinho, a Rede de Cuidado das Doenças Raras passa a incorporar novos centros de atendimento, como o Hospital Universitário Clemente de Faria, em Montes Claros, gerido pela Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes), e outros hospitais universitários federais no estado, geridos pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh).

De acordo com o secretário de Saúde, a previsão é de que haja atendimento especializado nas cidades de Divinópolis, Lavras e Viçosa. “Ninguém precisará viajar para Belo Horizonte para tratar a doença. Todos as regiões de Minas terão um hospital referência em atendimento a doenças raras diagnosticadas pelo teste”, disse o governador.

Além disso, a rede de cuidado terá o apoio da teleconsulta, para que o atendimento possa ser feito inclusive à distância e alcance todos os municípios mineiros. Segundo Fábio, o maior desafio agora é garantir atendimento especializado em todos o municípios do estado.

Em Minas, já são referência em doenças raras o Hospital João Paulo II, da Fundação

Hospitalar de Minas Gerais (Fhemig), o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), ambos em Belo Horizonte, e o Hospital Universitário da

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF). Também fazem parte da rede os serviços da Atenção Especializada de doenças raras prestados no Hospital Júlia Kubitschek, da Fhemig e também na capital mineira, e no Centro de Especialidades Multiprofissionais Dr. Gê (CEM), em Bom Despacho.

Onde fazer o teste do pezinho

O exame está disponível em todos os municípios de Monas por meio do Sistema Único de Saúde (SUS). A coleta do sangue para a triagem neonatal deve ser realizada entre o terceiro e o quinto dia de vida do bebê.

São 4.109 postos de coleta em funcionamento, sendo 4.014 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 95 maternidades cadastradas, voltadas especialmente para recém-nascidos internados em unidades com UTI Neonatal.

As amostras são analisadas pelo Núcleo de Ações e Pesquisa em Apoio Diagnóstico

(Nupad), da UFMG, o que, segundo o governo, garante agilidade nos resultados e encaminhamento imediato dos casos positivos para tratamento na rede SUS.

O teste em Minas

Entre 1994 e 2024, o Nupad fez a triagem de 7 milhões de recém-nascidos. São cerca de mil testes realizados por dia. Mais de 8 mil bebês com doenças detectadas pelo teste do pezinho seguem em acompanhamento na rede estadual de saúde, segundo o governo de Minas.