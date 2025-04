Incêndio atinge galpão de reciclados às margens da BR-381, na Grande BH

Chamas altas consumiram um galpão de materiais recicláveis localizado às margens da rodovia Fernão Dias, a BR-381, em Igarapé, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na madrugada desta quarta-feira (30/4). O incêndio, que pôde ser visto de longe, preocupou moradores da região e mobilizou os bombeiros.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado às 1h50 depois que um caminhoneiro que dirigia pela rodovia, na altura do Km 512, viu o galpão em chamas.

Na solicitação, o motorista informou que as chamas estavam muito altas, com bastante fumaça escura e risco de atingir a fiação elétrica.

Informações preliminares indicam que o imóvel tem cerca de 300 m² de área, mas ainda não foi possível determinar a totalidade da área queimada.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo os bombeiros, quatro viaturas combateram o fogo com 30 mil litros de água. As chamas se encerraram durante a manhã com a retirada de materiais por uma retroescavadeira.