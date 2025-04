Explosão de caminhão de cimento assusta lojistas da Savassi, em BH

Clientes que almoçavam na tarde desta terça-feira (29/4) no restaurante Berilo, na Rua Fernandes Tourinho, na Savassi, região Centro-Sul de Belo Horizonte, assustaram-se com a explosão da tampa de um caminhão de cimento que estava na via.

De acordo com lojistas da região, que também se surpreenderam com o barulho e com a fumaça que surgiu, a situação causou prejuízo. Isso porque foi necessário realizar um mutirão de limpeza para retirar todo o pó dentro dos estabelecimentos.

Segundo a sócia do restaurante, Cecília Ramirez, o acidente ocorreu às 14h45 em frente ao estabelecimento e não deixou feridos, mas, com o estrondo, os clientes correram para os fundos do comércio, sem saber o que estava acontecendo. O estabelecimento precisou fechar antes do previsto e jogar toda a comida fora, além de pagar hora extra aos funcionários para realizar a limpeza.

“Nosso prejuízo é grande. Foi preciso fazer a manutenção da casa, pois tudo ficou coberto com cimento. As mesas estão sendo lavadas com água e sabão. Fora a hora extra de funcionários que estão limpando a casa toda. Tivemos que recolher a comida. Por sorte, em função do horário, tinha poucos clientes, que se assustaram. Eles foram para o fundo do restaurante”, relata.

Ainda de acordo com Cecília, muita gente que passava na porta do estabelecimento também se assustou. Devido a fumaça, pedestres ficaram impossibilitados de até mesmo enxergar o que ocorria na rua no momento.

A proprietária do restaurante conversou com o engenheiro da obra do prédio, que informou que a responsabilidade principal seria da prestadora do caminhão, mas que a construtora pretende ressarcir a loja.

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) não foi acionado. A reportagem do Estado de Minas entrou em contato com o engenheiro da obra e não obteve retorno. O espaço segue aberto.