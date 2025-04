Explosão em padaria provoca vazamento de gás e danos a nove imóveis em MG

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Uma padaria, localizada no Bairro Coronel Renno, em Jacutinga, no Sul de Minas Gerais, foi destruída durante uma explosão. A ocorrência foi registrada na noite dessa sexta-feira (25/4). O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 23h.

Ao chegarem ao local, os militares constataram que não havia incêndio ativo. No entanto, foi identificado um vazamento de gás GLP, conhecido como gás de cozinha. Assim, os bombeiros acessaram os dois botijões que abasteciam a padaria com gás encanado e realizaram o vedamento das válvulas.

Além dos danos causados dentro do estabelecimento comercial, a explosão afetou outros nove imóveis, cinco veículos e três motocicletas. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Imagens aéreas divulgadas pelo Corpo de Bombeiros mostram que, com a força do estrondo, parte do telhado do imóvel onde funcionava a padaria cedeu. A placa de sinalização do estabelecimento foi lançada e parou na calçada de uma casa, a metros de distância.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para periciar o local. Até o momento, não há informações sobre o que teria causado a explosão. Ainda conforme o Corpo de Bombeiros, um engenheiro da Prefeitura de Jacutinga ficou responsável pela avaliação das condições estruturais dos imóveis atingidos.