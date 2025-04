Policial e atleta de mountain bike morre dias depois de acidente em rodovia

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

O policial militar e atleta de mountain bike Anderson Clayton, de 47 anos, teve a morte confirmada nessa quinta-feira (24/4). O sargento estava internado desde a última segunda-feira (21/4) após sofrer um acidente de bicicleta na AMG-160, na altura da Serra de Macacos, no município de Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A confirmação foi publicada em um perfil no Instagram que era utilizado por ele para divulgar conteúdos sobre ciclismo.

“Descanse em paz! Você sempre será o melhor marido, pai e ciclista do mundo! Nos te amamos! De sua esposa, filhos e família”, diz o texto que acompanha a última publicação no Instagram de Anderson.

Última publicação no Instagram de Anderson faz homeanagem ao atleta Instagram/Reprodução Anderson Clayton compatilhava nas redes sociais sua paixão pelo ciclismo Instagram/Reprodução Voltar Próximo

A paixão do policial e atleta pelo ciclismo era amplamente reconhecida. Nas redes, amigos de Anderson deram o tom da relação dele com o esporte.

“(...). Anderson Clayton — o nosso eterno Ande de Bike — partiu. Deixou um buraco na roda, no peito, na cidade. Mas também deixou um legado de respeito, união e amor por quem pedala. Nossos pedais nunca mais serão os mesmos, mas seguiremos firmes porque ele nos ensinou a cuidar uns dos outros, a respeitar o próximo e a nunca deixar de sorrir — mesmo nas subidas. Bora pedalar, irmão. Agora o céu é teu caminho. E o nosso pedal, tua homenagem.”

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Akiébike - Gu (@akiebike.mg)

O acidente

Segundo o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada na segunda-feira (21/4), por volta das 9h. No local, testemunhas informaram que Anderson perdeu o controle da bicicleta ao tentar realizar uma curva acentuada em um trecho de declive. Com isso, a roda traseira derrapou. O militar, então, se chocou violentamente contra uma grande pedra à margem esquerda da pista, momento em que bateu a cabeça.

O sargento sofreu uma parada cardíaca e precisou ser reanimado pelos socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Anderson foi levado em estado grave para o Hospital João XXIII, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, mas morreu dias depois.

O velório do militar acontecerá neste sábado (26/4), a partir das 9h, no Cemitério Bosque da Esperança, em BH. O sepultamento está marcado para as 13h.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia