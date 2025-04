BR-040: nova concessão muda pedágio de cidade mineira para município do Rio

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realiza nesta quarta-feira (30/4) o leilão da concessão da BR-040, no trecho entre Juiz de Fora e o Rio de Janeiro. O novo contrato terá validade de 30 anos e abrange 218 quilômetros.

Entre as mudanças mais aguardadas está a retirada da praça de pedágio de Simão Pereira, Zona da Mata, localizada no Km 819 da rodovia. Segundo o edital, a estrutura será transferida para o Km 3, em Comendador Levy Gasparian (RJ), no prazo máximo de um ano após o início da nova concessão.

A alteração atende a uma antiga reivindicação dos moradores de Simão Pereira, que há anos protestam contra o pedágio dentro do município.

"Esperamos que a licitação ocorra sem intercorrências no leilão e que esse sonho se vire realidade no menor tempo possível", disse o prefeito Chiclete (União Brasil) em vídeo publicado nas redes sociais.

A atual operadora do trecho, a concessionária Concer, deixará a rodovia após anos de críticas relacionadas à má qualidade dos serviços prestados. Usuários e autoridades apontavam problemas recorrentes, como a falta de manutenção adequada e atrasos em obras de infraestrutura.

Com a nova licitação, a expectativa é que a empresa vencedora realize investimentos expressivos no trecho, promovendo a recuperação do pavimento, melhorias na sinalização, instalação de equipamentos de segurança e atendimento ao usuário, além do reequilíbrio tarifário nas praças de pedágio distribuídas ao longo do trajeto. A BR-040 é uma das principais vias que cortam o Brasil, ligando o Rio de Janeiro a Brasília.