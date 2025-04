A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) anunciou, nesta sexta-feira (25/4), que a bandeira tarifária será amarela no mês de maio. Com isso, os consumidores passarão a pagar R$ 1,88 a mais a cada 100 quilowatt-hora (kWh) consumidos.

A decisão foi tomada devido à diminuição das chuvas no país, resultado da transição do período chuvoso para o seco. De acordo com a Agência, as previsões de precipitação e vazões nos reservatórios estão abaixo da média histórica, o que afeta diretamente a geração de energia hidrelétrica.

Desde dezembro de 2024, o sistema operava com a bandeira verde, sem cobrança extra nas contas de luz. Agora, com a piora nas condições de geração pelas hidrelétricas, há risco de maior acionamento de termelétricas, cuja produção tem custo mais elevado.

Criado em 2015, o sistema de bandeiras tarifárias busca informar o consumidor sobre as condições de produção de energia no país e os custos associados. A Aneel recomenda a adoção de práticas que evitem o desperdício, reforçando a importância do uso consciente da eletricidade neste período.

