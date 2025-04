PBH divulga chamada para empresas de consultoria projetar BRT Amazonas

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) publicou nessa quinta-feira (24/4) no Diário Oficial do Município a Solicitação de Manifestação de Interesse convidando empresas de consultoria a participar do processo de seleção para elaborar estudos e projetos de engenharia para a implantação de terminal da integração para o BRT Amazonas, em conjunção com a linha 2 do metrô e sistema viário do entorno.

As empresas interessadas deverão apresentar experiência comprovada através dos documentos e materiais exigidos no edital. Caberá ainda à empresa selecionada elaborar os projetos para as áreas que precisem de desapropriação e os estudos para o licenciamento ambiental do empreendimento. O prazo para execução dos serviços é de até 22 meses.

As empresas têm até 23 de maio para comunicar o interesse através do email: comissão.terminal@pbh.gpv.br, tendo como assunto “Manifestação de Interesse SMOBI 96.008/2025”.



BRT Amazonas

O projeto do BRT Amazonas contempla o tratamento prioritário para o sistema de transporte público e coletivo por ônibus que atende ao Vetor Oeste da Capital (regiões Central, Oeste e Barreiro) e à Região Metropolitana, tendo como eixo estruturante a Avenida Amazonas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O investimento previsto é de US$ 100 milhões, sendo US$ 80 milhões relativos ao financiamento junto ao Banco Mundial (BIRD) e US$ 20 milhões do município de Belo Horizonte.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice