Damião anunciará novo secretário de Educação de BH na próxima semana

O prefeito Álvaro Damião (União Brasil) disse que já tem “praticamente definido” o nome do novo secretário de Educação de Belo Horizonte. Em agenda na Região Leste da capital mineira, na manhã deste sábado (12/4), ele declarou que o anúncio será feito na próxima semana, mas não quis revelar o nome do substituto de Bruno Barral, exonerado na semana passada por suspeita de fraudes em licitações durante o período em que atuava na Prefeitura de Salvador.

Bruno Barral foi exonerado em 3 de abril, mesmo dia em que foi alvo da terceira fase da Operação Overclean, que determinou seu afastamento do cargo por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Horas depois da medida, o secretário solicitou a saída do cargo.

A investigação aponta que vários órgãos, em especial o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) na coordenadoria estadual da Bahia, foram afetados por um esquema de fraudes em licitações.

A saída de Barral deixa vaga uma das principais pastas da Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) em meio a um rearranjo da estrutura do Executivo. Após a morte de Fuad Noman (PSD), Damião assumiu o posto de prefeito de forma definitiva no início de abril e anunciou que faria mudanças pontuais em seu secretariado.

Alterações já foram feitas no Esporte e na Secretaria de Governo, mas pastas do primeiro escalão ainda estão indefinidas diante da necessidade de acomodar aliados.

De Salvador para BH

Bruno Barral é aliado político de Antônio Carlos Magalhães Neto (União Brasil), nome forte na política baiana, ex-deputado federal e ex-prefeito de Salvador. Antes de assumir a Educação em BH, em abril de 2024, ele chefiou a pasta soteropolitana entre 2017 e 2020.

Embora Barral tenha chegado à PBH ainda no mandato anterior de Fuad Noman como indicação do União Brasil, Damião já disse que está aberto a receber sugestões de outros partidos para preencher o cargo. O prefeito e correligionário do ex-secretário comentou o tema durante entrevista em sua primeira semana como titular no comando da capital mineira.

“Não tem problema nenhum a indicação ser de outro partido e a gente fazer essa troca, fazer essas mudanças. Tenho certeza que não só o União, como com qualquer outro partido, não teremos problema nenhum com a escolha. Eles sabem que o mais importante é escolher a pessoa que vai estar à frente de uma pasta para atender o povo de Belo Horizonte”, afirmou no dia da exoneração de Barral.

Acordo de paz



Álvaro retornou a Belo Horizonte na noite de sexta-feira (11/4) após ter passado a semana em Lima, no Peru, em um fórum internacional sobre parcerias público-privadas (PPPs). A viagem logo na semana seguinte à posse foi uma oportunidade para ceder o posto de comando do Executivo ao presidente da Câmara Municipal (CMBH), Juliano Lopes (Podemos).

Os chefes de poderes da capital mineira começaram o ano em pé de guerra, com direito a ataques verbais públicos, após o embate entre a prefeitura e a ‘Família Aro’ na disputa pela presidência da Câmara. Com a assunção definitiva de Damião na PBH, as rotas, antes em via de colisão, tornaram-se paralelas, com seguidas manifestações de pacificação de ambas as partes.

Na segunda parte de sua agenda sabatina, Damião participou do 6º Festival Gastronômico dos Restaurantes Populares de Belo Horizonte. Em entrevista durante o evento, ele disse que não conversou com Juliano Lopes depois de retornar da viagem, mas que o contato entre os dois foi constante ao longo da semana e voltou a ressaltar a relação apaziguada entre Prefeitura e Câmara.

“A gente não conversou ainda pessoalmente, mas nos falamos durante a semana por telefone. Ele ficou muito feliz e a gente também. Porque a cidade vai acontecer dessa forma. Não existe animosidade, não existe nada disso. A gente está mostrando claramente para as pessoas que todos nós estamos unidos para poder melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em Belo Horizonte. Fiquei muito feliz. Feliz pela felicidade dele também”, afirmou Damião sobre o presidente do Legislativo Municipal.

