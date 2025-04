De volta a BH, Damião inaugura obra do Orçamento Participativo no Taquaril

Jornalista formado pela UFMG, repórter de Política do jornal Estado de Minas com passagem pela editoria de Gerais e pela redação do jornal Hoje em Dia

De volta a Belo Horizonte após uma semana em viagem oficial ao Peru, o prefeito Álvaro Damião (União Brasil) participou da cerimônia de inauguração de obras de urbanização no Conjunto Taquaril, Região Leste de Belo Horizonte na manhã deste sábado (12/4). As obras de pavimentação e contenção de encostas tem como principal intervenção a construção de uma escada de 284 degraus e 155 metros de extensão.

As intervenções no Taquaril foram aprovadas há mais de dez anos, no Orçamento Participativo (OP) de 2013. As obras, no entanto, só começaram efetivamente em 2023 e foram encerradas em março deste ano. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), foram investidos R$ 800 mil para a realização das medidas.

Em entrevista após subir os quase 300 degraus da escadaria na Rua Jardim América, Damião afirmou que a prefeitura sob sua gestão trabalhará com a meta de retomar as obras do Orçamento Participativo com prioridade para as demandas aprovadas há mais tempo.

“A nossa meta é primeiro recuperar as mais antigas. Essa aqui por exemplo é de 2013. A pessoa participou de todo um processo. Eu participo sempre dos processos de OP e sei a dificuldade que é para ganhar uma obra dessa. Então as pessoas participaram disso há 12 anos atrás e elas nem sabiam se isso ia acontecer ou não, se a obra ia acontecer ou não. O que a gente fala para essas pessoas é que a gente vai colocar essas obras em dia. E não é fácil, não é simples porque são muitas obras e muitos anos de atraso. Mas a gente vai conseguir porque essas obras atendem as pessoas mais simples, as mais importantes”, destacou Damião.

No cargo como prefeito em exercício desde o início do ano e, de forma efetiva, desde o fim de março após o falecimento de Fuad Noman (PSD), Damião têm dado prioridade às periferias de BH em seus discursos e também nas primeiras movimentações como chefe do Executivo.

A escolha do ex-vereador Marcos Crispim (DC) para comandar a recém-criada Coordenadoria de Vilas e Favelas, por exemplo, fez parte das primeiras e, até aqui únicas, mudanças na estrutura do Executivo encampadas pelo novo prefeito.

Crispim estava junto de Damião na agenda no Taquaril. Junto dele estava Gilson Guimarães (PSB), também ex-vereador da capital e destacado para chefiar a coordenação das vilas e favelas na Região Leste da cidade.

Em entrevista ao EM, Crispim se disse satisfeito com a inauguração da obra e recordou seu passado como líder comunitário e delegado do OP. Sobre sua coordenadoria contar com um orçamento próprio para obras de urbanização de vilas e favelas, o ex-vereador afirmou que o tema ainda está em negociação.

“Como morador do Alto Vera Cruz, faço parte da L4 que compõe aqui o Taquaril, Granja de Freitas e o Jonas Veiga. Eu participei do Orçamento Participativo e hoje ver a obra entregue aqui para mim é uma realização pessoal, mais do que como coordenador, como morador local […] Sobre a verba da coordenadoria, neste primeiro momento a gente está ainda olhando os detalhes. É muito ajuste. Como eu tomei posse há poucos dias, esses detalhes ainda a gente não analisou. Mas nós vamos brigar por isso”, declarou.