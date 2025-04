Política em Pauta: vetos do governador, Lopes na PBH e Bíblia nas escolas

O podcast Política EM Pauta desta sexta-feira (11/4) trata sobre os vetos do governador Romeu Zema (Novo) que travam a pauta da Assembleia pela terceira semana consecutiva e somam mais um episódio de dificuldade de contato entre Executivo e deputados estaduais. O segundo bloco é destinado à semana do presidente da Câmara Municipal, Juliano Lopes (Podemos), como prefeito em exercício de Belo Horizonte. O último bloco é destinado aos projetos conservadores em tramitação na capital mineira.

O repórter da editoria de política Bernardo Estillac convidou as colegas Alessandra Mello e Larissa Figueiredo para debater temas centrais da política mineira que marcaram a última semana. No primeiro momento, o grupo destrinchou as dificuldades do governador em articular sua base para a votação dos vetos, que seguem sendo obstruídos pela oposição há duas semanas. Enquanto enfrenta dificuldades em Minas, Zema busca aliados na esfera nacional rumo à uma possível corrida presidencial.

De volta a BH, o presidente da Câmara, Juliano Lopes, ocupou a cadeira de prefeito por cinco dias após cortesia do prefeito Álvaro Damião, que esteve em viagem ao Peru. Para os repórteres, o período foi uma oportunidade para Lopes convidar aliados e familiares, como a mãe e as tias, mas também os membros do grupo político do secretário de estado de governo, Marcelo Aro (PP), a chamada Família Aro. O chefe do Legislativo também falou, no início da semana, sobre a recepção na Prefeitura de Belo Horizonte.

Por fim, os jornalistas falaram sobre o projeto de lei que permite a leitura da Bíblia em escolas públicas e particulares da capital mineira para "disseminação de conteúdo cultural, histórico, geográfico e arqueológico", aprovado em 2º turno nessa terça-feira (8/4) pelos vereadores da Câmara Municipal. Assinado por Flávia Borja (DC), o PL recebeu 28 votos a favor, oito contrários e duas abstenções.

