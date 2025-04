Quem é Pedro Lucas, novo ministro das Comunicações de Lula

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O deputado federal Pedro Lucas Fernandes (União Brasil-MA), 45, líder da sigla na Câmara dos Deputados, será o novo ministro das Comunicações do governo Lula (PT), afirmou a chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann (PT).

O congressista deverá licenciar-se do cargo, e pediu para assumir a nova função após a Páscoa.

Ele substitui Juscelino Filho, do mesmo partido e do mesmo estado, que deixou a pasta do governo após ser denunciado pela PGR (Procuradoria-Geral da República) por supostos desvios de emendas parlamentares.

Natural de São Luís, Pedro Lucas é formado em administração e é filho do ex-deputado Pedro Fernandes (União Brasil), atual prefeito de Arame (476 km da capital maranhense).

Ele está em seu segundo mandato representando o Maranhão. Em 2022, recebeu quase 160 mil votos, sendo o segundo mais votado do estado. Antes do Congresso Nacional, foi vereador da capital maranhense por outros dois períodos, à época filiado ao PTB (hoje PRD).

Em 2017, foi indicado para a presidência da Agência Executiva Metropolitana pelo então governador Flávio Dino, hoje ministro do STF. A estatal busca gerir processos para a expansão da Grande São Luís, implementando saneamento básico, políticas de resíduos sólidos e mobilidade urbana.

Neste mandato, Pedro Lucas foi vice-líder do governo Lula, apesar de ter atuação mais discreta -desde 2023, ele discursou apenas nove vezes no plenário da Câmara. Desde fevereiro, é líder do União Brasil na Casa.

O presidente já havia citado na quarta-feira (9), ao ser questionado durante sua visita oficial a Honduras, o nome do deputado como a primeira opção para o ministério, afirmando que se reuniria com o União Brasil para discutir a possível nomeação.

A escolha de Pedro Lucas levou a um racha na legenda, dividida entre uma ala oposicionista e outra governista. De um lado, integrantes defendiam um maior distanciamento do Executivo, já de olho em 2026 -no começo do mês, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, lançou sua pré-candidatura à Presidência.

O agora ministro das Comunicações também integrou comitiva presidencial para acompanhar Lula em missão ao Japão e ao Vietnã -ele participou, inclusive, de reuniões mais reservadas com o petista na viagem. De acordo com aliados de Lula, o presidente gostou do deputado. Há também uma avaliação positiva da atuação dele à frente da liderança do partido entre parlamentares governistas.