PSol busca acordo com PL e Centrão para barrar cassação de Glauber Braga

O PSol está conversando com líderes partidários do PL e de partidos do Centrão para tentar chegar a um acordo que barre a cassação do deputado Glauber Braga, do PSol do Rio de Janeiro.

O parecer de cassação de Glauber foi aprovado nesta quarta-feira, 9, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Foram 13 votos a favor e cinco contra. O deputado é acusado de quebra de decoro parlamentar por chutar um militante do MBL durante uma discussão na Casa em 2024.

O PSol, segundo apurou a coluna, tinha um acordo com o PL e com o PSD para a reunião do Conselho de Ética não ter quórum nesta quarta-feira, dia em que foi aprovado o parecer pela cassação. Entretanto, integrantes do partido consideram que “outras forças políticas” entraram no jogo.

Agora, Glauber deverá recorrer à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) contra o parecer favorável e, caso a CCJ aprove o recurso, o processo voltará ao Conselho de Ética e um novo relator será sorteado. O processo de cassação, portanto, será reiniciado.

Se a CCJ rejeitar o recurso, o parecer pela cassação será votado no plenário da Câmara dos Deputados. Os esforços do PSol, agora, estão na busca de acordos com o PL e com o Centrão para, de alguma forma, impedir que Glauber seja cassado.

O deputado anunciou que fará uma greve de fome e que não deixará as dependências da Câmara dos Deputados até o fim do seu processo de cassação.