Bolsonaro não tem previsão de alta

FOLHAPRESS - O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) permanece estável e vai passar a noite no Hospital Rio Grande, em Natal, onde está internado com quadro de suboclusão intestinal, uma obstrução parcial do intestino. Não há previsão de alta.

Segundo a equipe médica, Bolsonaro tinha condições de ser transferido para São Paulo em uma UTI aérea, mas ficará em Natal por opção da família e dos médicos. De acordo com o hospital, o ex-presidente está assintomático, sem uso de analgésicos e sem previsão de cirurgia.

A informações foram divulgadas pelo médico Luiz Roberto Fonseca, diretor médico do hospital, no fim da tarde desta sexta-feira (11/4).

Bolsonaro foi transferido na manhã desta sexta para o local, após um quadro de distensão abdominal e dor e de ter sido atendido às pressas inicialmente em um hospital municipal de Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte.

Bolsonaro apresenta um quadro de obstrução parcial do intestino, que dificulta a passagem de líquidos e alimentos do intestino delgado para o intestino grosso, assim como a liberação de gases e fezes. "É isso o que provoca a distensão abdominal e as dores que ele estava sentindo", afirmou o médico.

"O quadro inspira cuidados, mas não apresenta sinais de maiores gravidades no momento", completou o diretor médico.

Bolsonaro "permanece hemodinamicamente estável, em ar ambiente, sem necessidade de suporte com drogas vasoativas, assintomático e sem uso de analgésicos no momento", de acordo com o boletim médico.

Ainda segundo o comunicado, o ex-presidente "encontra-se em uso de antibioticoterapia venosa (antibióticos na veia) e com sonda nasogástrica aberta, mantendo-se em dieta zero". Como não pode se alimentar por enquanto, Bolsonaro recebe nutrição parenteral total, que é uma técnica de alimentação que consiste no envio de nutrientes diretamente para a corrente sanguínea.

Bolsonaro fez exames na tarde desta sexta na unidade de saúde. Antes, o médico Luiz Roberto Fonseca disse, por volta das 13h30, que não há necessidade de cirurgia. O próximo passo, segundo ele, será a retomada das funções do intestino.

"A despeito da necessidade de manutenção dele [no hospital], ele está estável clinicamente e com sinais de melhora dos sinais e sintomas", disse Fonseca.

"Ele realizou a tomografia, que mostrou sinais de suboclusão intestinal, mas sem sinais de gravidade. Por ora, não há indicação cirúrgica, mas ele está sendo avaliado continuamente com realização de exames para avaliar o quadro", acrescentou o médico.

Um médico que costuma acompanhar a saúde de Bolsonaro irá de São Paulo a Natal e deve chegar à capital potiguar durante a madrugada. Um novo boletim médico será divulgado às 11h deste sábado (12).

Ao tratar da relação das dores de agora com facada sofrida por Bolsonaro em 2018, Fonseca disse que "tudo que acontecer do ponto de vista abdominal tem corroboração com o que aconteceu com o passado".

Hospital

Um andar inteiro do hospital foi reservado para atendimento do ex-presidente por razões de segurança.

Após sentir fortes dores abdominais, Bolsonaro foi atendido às pressas durante a manhã no Hospital Regional de Santa Cruz e acabou transferido de helicóptero para uma unidade particular em Natal. A aeronave pertence à Polícia Militar do Rio Grande do Norte e foi utilizada com aval da governadora Fátima Bezerra (PT), segundo o governo estadual.

Segundo o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho (PL-RN), as dores estão relacionadas à facada que ele levou durante a campanha de 2018 e resultou em uma série de cirurgias desde então.

O parlamentar disse que possíveis sequelas não trazem apreensão para as eleições de 2026. Bolsonaro tem dito que será candidato, apesar de estar inelegível até 2030 por decisão do Tribunal Superior Eleitoral por abuso de poder durante a campanha eleitoral de 2022.

"Há hoje um processo de inelegibilidade que nós acreditamos que será revertido no Judiciário e a candidatura do partido que está mantida é a do presidente Bolsonaro", disse o senador durante entrevista no Hospital Rio Grande, na capital potiguar.

Antes da internação, Bolsonaro chegou a Natal na madrugada desta sexta, onde foi recepcionado por apoiadores. Deveria estar às 11h em Acari, depois ele seguiria para Oiticica, às 13h, e finalizaria num ato em Pau dos Ferros, às 18h. O primeiro ato do ex-presidente foi em Bom Jesus com apoiadores. Um vídeo foi divulgado por sua assessoria, por volta das 8h30.

O ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), que acompanha Bolsonaro no Rio Grande do Norte, disse que ele ficou estabilizado e sentiu dores no hotel onde estava hospedado em Natal.

Cirurgias

O ex-presidente já fez cinco cirurgias desde que recebeu a facada no abdômen, em 2018. A última ocorreu em 2023, quando ele foi operado para corrigir hérnia de hiato e desvio de septo no hospital Vila Nova Star, na zona sul de São Paulo.

No início daquele ano, quando ainda estava em Orlando (EUA), para onde foi quando deixou o país para não passar a faixa presidencial para Lula (PT), Bolsonaro também foi internado com dores abdominais, mas não chegou a realizar cirurgia, o que só ocorreu meses depois.

Antes disso, os procedimentos aconteceram durante o seu mandato de presidente da República. Em 2022, ele ficou internado por três dias com obstrução intestinal, causada por um camarão não mastigado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Bolsonaro está no Rio Grande do Norte em sua primeira agenda do Rota 22, uma iniciativa do seu partido para rodar o país com o ex-presidente, que está inelegível até 2030 e tem se mobilizado para a aprovação de um projeto de anistia aos envolvidos nos ataques golpistas de 8 de janeiro de 2023.

Apoiadores que estavam na estrada para acompanhar a agenda no interior voltaram a Natal por volta das 12h e começaram a se reunir na porta do hospital. Eles realizam orações em frente à unidade de saúde.