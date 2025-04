Bolsonaro foi medicado por ex-ministro que é veterinário

O ex-ministro do Turismo e médico veterinário Gilson Machado Neto (PL-PE) aplicou um anti-inflamatório e um remédio para redução de gases no ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) após ele passar mal durante a madrugada desta sexta-feira (11/4).

O ex-presidente ainda chegou a participar de um evento do Partido Liberal em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte, mas voltou a passar mal.

Bolsonaro, que estava iniciando uma série de agendas na Região Nordeste, foi transferido emergencialmente em helicóptero do governo estadual para um hospital em Natal.

"Chegamos aqui 1h30 da manhã. Ele passou a noite toda sem dormir. Às 5 horas me chamou no quarto. Eu peguei o telefone e liguei pro doutor Macedo. O doutor pediu para eu auscultar se ele estava com gases. Eu passei para o doutor Macedo o que ele me perguntou e pediu para eu aplicar o medicamento nele", disse o ex-ministro em vídeo nas suas redes sociais.

A medicação que Bolsonaro tomou é usado em tratamento de inflamação intestinal.

Gilson Machado Neto

Formado em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), Gilson Machado fez boa parte da carreira como produtor de eventos. Fundador da banda Forró da Brucelose, nome de uma enfermidade que atinge bovinos, também foi dono de pousadas no Nordeste.

Inicialmente nomeado presidente da Embratur, em 2019, Machado foi nomeado Ministro do Turismo em 2020, ficando no cargo até o fim da gestão.

Nas tentativas de se eleger, Gilson Machado já concorreu à prefeitura do Recife, no pleito de 2024, sendo derrotado por João Campos (PSB), que recebeu 78,11% dos votos; e também tentou ser senador por Pernambuco, em 2022, mas também não foi eleito.