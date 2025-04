Com fortes dores abdominais, Bolsonaro é internado no RN

O ex-presidente Jair Bolsonaro sentiu fortes dores abdominais quando estava chegando à cidade de Tangará, no Rio Grande do Norte, município reconhecido por ter o melhor pastel do estado. Ele estava acompanhado por vários políticos, inclusive o senador Rogério Marinho (PL-RN), que organizou agendas para o ex-presidente com o objetivo de se aproximar do eleitorado do Nordeste.

Segundo pessoas que o acompanhavam na viagem, a dor aguda ocorreu na região do corpo em que levou uma facada durante a campanha de 2018. Eles suspenderam o compromisso em que comeriam pastel na cidade e retornaram para a cidade de Santa Cruz, onde Bolsonaro deu entrada na emergência do hospital municipal Aluísio Bezerra.

A transferência de Bolsonaro para Natal ficou a cargo de helicóptero da Polícia Militar do estado, com a autorização da governador Fátima Bezerra (PT). O grupo havia deixado a capital por volta das 7h.

O grupo de políticos tinha compromissos em três cidades do interior potiguar. Na quinta, Bolsonaro recebeu de vereadores de Natal o título de cidadão natalense.