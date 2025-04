Bolsonaro apresenta melhora no quadro médico

CORREIO BRAZILIENSE

O ex-presidente Jair Bolsonaro afirmou, nesta sexta-feira (11/4), que segue internado no Hospital Rio Grande, em Natal (RN), após sentir fortes dores abdominais, durante a agenda que cumpria no interior do Estado. A declaração foi publicada no Instagram.

Segundo boletim médico, divulgado na noite desta sexta, Bolsonaro passa por tratamento com antibióticos e se alimenta por meio de sonda. O ex-chefe do Executivo apresenta melhora no quadro, mas segue internado.

Na publicação na rede social, o ex-presidente detalha a internação e diz que a "causa foi uma complicação no intestino delgado, consequência das múltiplas cirurgias que precisei realizar após o atentado sofrido em 2018".

Bolsonaro afirmou que o quadro dele está estável e que, segundo os médicos, não deverá ser necessária uma nova intervenção cirúrgica. "Graças a Deus, meu quadro está estável e sigo me recuperando, sem febre e com boa evolução clínica. A última informação que temos é de que, por enquanto, não há necessidade de uma nova cirurgia", disse.

Ele finalizou dizendo que pretende retomar as visitas às bases eleitorais de todas as regiões brasileiras. "Com a ajuda dos médicos e proteção de Deus, em breve estarei de volta, pronto para retomar minha missão de percorrer as cinco regiões do país. Seguimos firmes. Com seriedade, confiança e muita fé em Deus", escreveu na postagem.