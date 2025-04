Padilha celebra uso de ambulância do Samu para atender Bolsonaro

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, celebrou a atuação de uma ambulância do Samu no atendimento de emergência ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), realizado na manhã desta sexta-feira (11/4), em Santa Cruz, no interior do Rio Grande do Norte.

"Todo mundo sabe: na hora da emergência, chama o Samu 192! Atendimento de urgência para salvar vidas de Norte a Sul. Criado pelo presidente Lula, para todos os brasileiros, cada vez maior e mais rápido! Viva o SUS!", escreveu o Padilha.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi criado em abril de 2004, durante a primeira gestão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). O atendimento é voltado para pessoas em situações de urgência, como foi o caso do ex-presidente.

Bolsonaro, que estava iniciando uma série de agendas pelo Nordeste, passou mal durante a noite e foi medicado pelo ex-ministro e médico veterinário Gilson Machado Neto (PL-PE), mas, pela manhã, voltou a se sentir mal.

A governadora potiguar, Fátima Bezerra (PT), disponibilizou um helicóptero para realizar a transferência do líder de extrema direita para Natal, onde teria acesso a uma estrutura hospitalar melhor.

O ex-presidente publicou em suas redes sociais que suas complicações são decorrentes da facada que ele tomou em 2018, durante uma agenda de campanha em Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

O dia também marcou a publicação da decisão da Primeira Turma pelo Supremo Tribunal Federal (STF), que tornou Bolsonaro e outros sete aliados em réus por planejar e tentar um golpe de Estado.