PBH: Damião oficializa trocas e faz mudanças na cultura; veja como fica

A dança das cadeiras de Álvaro Damião (União) continua na Prefeitura de Belo Horizonte. Na edição do Diário Oficial do Município deste sábado (5/4), o prefeito publicou 13 exonerações e anunciou, definitivamente, os quatro novos nomes que passam a compor o alto escalão do Executivo: André Reis, à frente da Secretaria Municipal de Assistência Social; Rubem Rodrigues de Oliveira, o ex-vereador Rubão, como secretário de esportes e lazer; Leonardo Castro para chefiar a Secretaria Municipal de Política Urbana; e Márcio Lobato, à frente da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

Eliane Parreiras, secretária de cultura da confiança de Fuad, passa a chefiar também a Fundação Municipal de Cultura (FMC) com a exoneração de Bernardo Rocha Correia, que ocupava o cargo há oito meses. Correia passa a responder pela Subsecretaria de Esportes e Lazer.

A Secretaria de Educação, comandada por Bruno Barral, acusado de envolvimento em esquema de fraude em licitações, teve outras duas perdas importantes: o coordenador de projetos especiais, Alexandre Teixeira Reis, e o subsecretário da pasta, Gabriel Saulo Rios Matos Sobrinho. Ambos pediram demissão.

Marco Crispim (DC), que integrava o grupo de Marcelo Aro (PP) na Câmara Municipal de Belo Horizonte na última legislatura, passa a chefiar a coordenadoria especial de Vilas e Favelas da capital. Crispim ocupava, antes de assumir o cargo, a função de membro do Conselho de Igualdade Racial da PBH.

O Hipercentro, nova regional criada a partir da reforma administrativa de Fuad Noman, sancionada em janeiro deste ano, será administrada por Álvaro Goulart.

“Mudanças pontuais”

Em sua posse na quinta-feira (3/4), Damião negou que fará uma reforma administrativa, mas aposta em mudanças “pontuais” por “filosofia de trabalho”. “Nós conversávamos todos os dias, viajamos juntos para Brasília antes dele (Fuad Noman) ser internado. Vou fazer as mudanças que combinamos juntos. Não existe um jeito Álvaro Damião de trabalhar, eu vou fazer mudanças por filosofia de trabalho, quem é da confiança do Fuad, é da minha confiança, mas eu tenho uma filosofia de trabalho”, afirmou.

Novos secretários

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos: Sai Josué Valadão, entra André Reis;

Fundação Municipal de Cultura: Sai Bernardo Rocha Correia, entra Eliane Parreiras (interinamente);

Secretaria Municipal de Educação: sai Bruno Barral;

Secretaria Municipal de Esportes e Lazer: Sai Guilherme Augusto Orair, entra Rubem Rodrigues de Oliveira;

Secretaria Municipal de Governo: Sai Álvaro Damião, entra Guilherme Daltro

Secretaria Municipal de Política Urbana: Sai André Reis, entra Leonardo Castro

Secretaria Municipal de Segurança Pública: Sai Genilson Zeferino, entra Márcio Lobato

Chefe de Gabinete: Sai Daniel Messias, entra Duander Franco

