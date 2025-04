Damião cria diretorias regionais de Vilas e Favelas em Belo Horizonte

Cumprindo uma das promessas de campanha do prefeito reeleito de BH Fuad Noman (PSD), morto no último 26 de março, o atual chefe do Executivo da capital, Álvaro Damião (União Brasil), assinou decreto que cria as diretorias regionais de apoio à Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas. O texto foi publicado na edição desta sexta-feira (4/4) do Diário Oficial do Município (DOM).

A nova estrutura administrativa será composta por nove diretorias regionais, uma em cada regional da capital mineira, com exceção da regional Hipercentro.

As diretorias têm como objetivo fortalecer o atendimento às comunidades em áreas de vulnerabilidade social. Além disso, foi instituída uma Assessoria de Apoio à Coordenadoria Especial, que prestará suporte direto ao prefeito na supervisão das ações voltadas às vilas e favelas da cidade.

De acordo com o decreto, as diretorias regionais atuarão na identificação e formulação de demandas específicas das comunidades, além de auxiliar na proposição de melhorias na execução de políticas públicas e facilitar o diálogo entre moradores e as administrações regionais. Também caberá às diretorias o suporte na implementação dessas políticas.



As unidades serão implantadas em nove das dez regionais da cidade: Barreiro, Centro-Sul, Leste, Norte, Nordeste, Noroeste, Oeste, Pampulha e Venda Nova. A proposta é descentralizar o atendimento e garantir maior efetividade nas ações da prefeitura dentro dos territórios populares.



Segundo o texto, a Assessoria de Apoio à Coordenadoria Especial de Vilas e Favelas terá a função de assistir diretamente o prefeito, orientando e supervisionando as atividades da Coordenadoria.