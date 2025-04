Damião viajará ao Peru e Juliano Lopes assumirá a PBH na próxima semana

O presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH), Juliano Lopes (Podemos), vai assumir o comando da prefeitura já na próxima semana. Álvaro Damião (União), prefeito empossado nesta manhã na CMBH, anunciou que vai se ausentar do país na semana que vem e vai passar o comando do Executivo para o presidente da Câmara, que é o primeiro na linha sucessória.



Damião estará no Peru, a convite do Bird, para falar sobre as obras da prefeitura bancadas com recursos da instituição financeira.

Álvaro Damião não informou quantos dias ficará fora. Em seu discurso de posse, ele ressaltou o desejo de ter uma boa relação com a CMBH, onde foi vereador por dois mandatos.

Lopes, por sua vez, ressaltou a independência dos Poderes e disse também que a intenção dos vereadores é manter boa relação com o Executivo em nome dos interesses da cidade.

Após a posse, Damião presta contas para os vereadores, conforme previsto na Lei Orgânica do município.