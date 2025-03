Álvaro Damião vai tomar posse no dia 3 de abril, diz presidente da CMBH

Moradores aguardavam desde a manhã para acompanhar o velório do prefeito Fuad Noman, que morreu nessa quarta-feira (26/3) Leandro Couri/EM/D.A press

Moradores aguardavam desde a manhã para acompanhar o velório do prefeito Fuad Noman, que morreu nessa quarta-feira (26/3) Leandro Couri/EM/D.A press

Moradores aguardavam desde a manhã para acompanhar o velório do prefeito Fuad Noman, que morreu nessa quarta-feira (26/3) Leandro Couri/EM/D.A press

Moradores aguardavam desde a manhã para acompanhar o velório do prefeito Fuad Noman, que morreu nessa quarta-feira (26/3) Leandro Couri/EM/D.A press

Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim EM/D.A PRESS

Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

Políticos foram ao velório do prefeito Fuad Noman. O corpo do prefeito será levado por um carro do Corpo de Bombeiros até o Bonfim Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press

O saguão da prefeitura está repleto de coroas de flores enviadas por partidos, amigos, políticos e entidades de classe, entre elas as do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do ex-prefeito e ex-governador Fernando Pimentel (PT) Alexandre Guzanshe/EM/D.A press