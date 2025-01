ANTT aprova edital de concessão da BR-040 entre Juiz de Fora e o Rio

Repórter do Estado de Minas desde 2022, escreve para o caderno de Política, com contribuições para o caderno de Gerais, Economia e "Pensar". É jornalista formado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

A Agência Nacional de Transporte e Terrestres (ANTT) aprovou, nesta sexta-feira (17/1), o edital de concessão de 218,9 km da rodovia BR-040, no trecho entre Juiz de Fora, na Zona da Mata de Minas Gerais, e Itaipava, no Rio de Janeiro. O leilão da estrada está programado para o dia 30 de abril.

O edital prevê um investimento total na ordem de R$ 8,8 bilhões para a melhoria da rodovia federal, antevendo a duplicação de pelo menos 13,1 km e a construção de faixas adicionais em outros 86,6 km. Para Felipe Queiroz, diretor da ANTT, o investimento resolve os problemas de fluidez na chegada ao Rio de Janeiro.

“Será uma solução definitiva para toda a subida da Serra, com a entrega das obras de ampliação. Estamos com uma expectativa muito positiva sobre esse certame. Temos recebido interesse de diversos atores do mercado que estão estudando o projeto e estamos confiantes de que haverá uma competição interessante na B3” disse.

O edital completo será publicado na segunda-feira (20/1), no Diário Oficial da União. Segundo a ANTT, os interessados devem entregar as propostas, juntamente com as garantias correspondentes na B3, em São Paulo, no dia 25 de abril. O critério para o leilão será o maior desconto sobre a tarifa de pedágio.