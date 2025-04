BH: shopping terá sessões de cinema adaptadas para mães e bebês

A partir da próxima terça-feira (6/5), o shopping DiamondMall, em Belo Horizonte, passará a oferecer sessões de cinema pensadas especialmente para mães com bebês de até 18 meses. Batizado de CineMaterna, o projeto estreia com entrada gratuita e propõe um espaço de acolhimento e lazer, promovendo a reintegração social de mulheres no pós-parto por meio da cultura. As exibições acontecerão mensalmente, sempre às terças ou quartas-feiras, às 14h10.



As sessões têm como foco o público adulto, mas são totalmente adaptadas para o conforto dos pequenos: iluminação suave, volume moderado, trocadores e climatização amena garantem o bem-estar dos bebês. Além disso, voluntárias treinadas - todas mães, estarão presentes para oferecer suporte às participantes. Após cada exibição, o espaço se transforma em um ambiente de troca, com rodas de conversa informais entre as mulheres.



A superintendente do shopping, Larissa Campos, ressalta que o projeto vai além do entretenimento. "Muitas mulheres se sentem isoladas após o parto, e ações como essa são fundamentais para oferecer acolhimento e bem-estar emocional", explica. Dados da Fiocruz revelam que uma em cada quatro mães brasileiras sofre de depressão pós-parto entre o sexto e o décimo oitavo mês após o nascimento do bebê - um indicativo claro da importância de iniciativas que estimulem o convívio social nesse período.

Mães se divertem enquanto assistem filme Imagem: CineMaterna/Divulgação

A proposta chega à capital mineira por meio da ONG CineMaterna, que atua há 17 anos promovendo sessões inclusivas em cinemas de todo o país. Presente em mais de 45 cidades, a associação já reuniu mais de 700 mil pessoas em mais de 11 mil exibições. Para este ano, a projeção geral é de que o CineMaterna receba uma média de 800 a mil bebês por mês acompanhados de suas mães.

O primeiro encontro no DiamondMall será gratuito, com ingressos distribuídos por ordem de chegada, e a programação seguirá mensalmente ao longo de 2025. Os filmes são escolhidos por votação on-line, com participação das próprias mães, garantindo que o conteúdo esteja de acordo com o interesse do público.



Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Para mais informações e para participar das enquetes de escolha dos filmes, acesse: www.cinematerna.org.br/sessoes

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos