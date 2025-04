Festival de Cinema Super 8 promove oficina de tomada única, em Curitiba

O CURTA 8, Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba, vai promover nos dias 17 e 18 de maio uma Oficina Tomada Única. Além de tomar conhecimento das técnicas de filmagem em super-8 e da operação dos equipamentos, os participantes selecionados receberão cartuchos de película e filmadoras. Depois disso, terão cinco semanas para produzir seus filmes, que devem ser totalmente captados e montados na câmera, para serem exibidos na mostra competitiva do Festival.

Ministrada pelo cineasta Pedro Merege, a oficina segue a proposta de captação em tomada única, a exemplo de eventos de super-8 realizados em países da Europa, como França, Espanha, Suíça e Alemanha. Nesses festivais, são exibidos apenas filmes montados diretamente na câmera. Ao realizador é permitido utilizar efeitos de manipulação fotográfica durante a exposição para criar as transições nos cortes. Contudo, é proibida qualquer edição posterior nas imagens captadas, o que exige planejamento prévio e conhecimento básico de fotografia de cinema.

A sonorização também fica a critério dos próprios realizadores, que podem optar pela execução de um CD com trilha sonora ou realizar performances, dublagens, ou mesmo a execução ao vivo do som a partir de instrumentos tocados durante a exibição do filme.

Este ano a oficina oferece três opções de participação. A primeira é para filmes com temática livre (18 vagas), a segunda para clipes musicais (5 vagas), e a terceira para filmes editados (2 vagas). Nesta última categoria os participantes receberão dois cartuchos de película e poderão editar digitalmente os filmes.

Inscrições

As inscrições para a Oficina Tomada Única estão abertas até o dia 10 de maio, devendo ser feitas exclusivamente pelo site Curta8, no qual estão disponíveis o Regulamento com os detalhes para a participação e o formulário a ser preenchido. Não é necessária experiência anterior em cinema, porém é recomendado que o participante possua noções básicas de fotografia. Ao longo dos últimos 16 anos, a oficina já produziu mais de 200 filmes em super-8. Vários deles participaram de festivais internacionais de cinema e muitos foram premiados.

O CURTA 8 é uma realização da PERFIL vídeo e cultura e da Processo Multiartes, que conta com o patrocínio da CAIXA Econômica Federal. Este ano o evento acontecerá entre os dias 11 de outubro a 14 de setembro. Mais informações sobre a oficina e o Festival, estão disponíveis no site: www.curta8.com.br.





Serviço

O quê: Oficina Tomada Única do CURTA 8 – Festival Internacional de Cinema Super 8 de Curitiba



Data: 17 e 18 de maio de 2025



Horário: sábado, das 10h às 18h, e domingo, das 10h às 14h



Inscrições: site www.curta8.com.br até 10 de maio. As inscrições são gratuitas.



Vagas: 25



Classificação etária: maiores de 16 anos



Informações: e-mail perfilcomunicacao@gmail.com



Patrocínio: CAIXA e Governo Federal



Mais informações de imprensa com Antonio Carlos pelo telefone 41 99972-4792.

Website: https://www.instagram.com/curta.8/