Na hora de construir ou reformar, é comum surgir dúvidas sobre a diferença entre argamassa, cimento e massa corrida. Embora pareçam similares, cada um desses materiais tem uma aplicação específica e influencia diretamente na qualidade e durabilidade da obra.

Para evitar confusões e garantir o uso correto, confira as características e funções de cada um deles.

O que é e para que serve o cimento?

O cimento é um dos materiais mais importantes na construção civil, servindo como base para diversas misturas essenciais, como concreto e argamassa. Ele é um pó fino, composto principalmente por calcário e argila, que, ao ser misturado com água, passa por um processo químico chamado hidratação, tornando-se uma massa rígida e extremamente resistente.

Diferença entre cimento e argamassa

Muitas pessoas confundem cimento com argamassa, mas eles têm funções diferentes. O cimento é um dos ingredientes da argamassa e do concreto, funcionando como um aglutinante que, ao misturar com água, endurece e ganha resistência.

Principais usos

produção de concreto para fundações e estruturas;

mistura com areia e água para formar argamassa;

fixação de blocos e tijolos;

aplicações estruturais que exigem resistência.

O que é argamassa e para que serve?

A argamassa é um composto preparado a partir de cimento, areia, água e, em alguns casos, aditivos que melhoram sua aderência e flexibilidade. Diferentemente do cimento puro, que se torna extremamente rígido e pouco maleável, a argamassa tem uma consistência mais plástica e é utilizada para unir materiais de construção e revestir superfícies.

Diferença entre argamassa e concreto

A argamassa é um material mais flexível, usado para assentar tijolos e revestimentos, enquanto o concreto, que contém brita além de cimento e areia, é empregado em fundações e estruturas mais robustas devido à sua elevada resistência.

A argamassa é amplamente utilizada para:

assentar blocos, tijolos e pisos;

revestir superfícies, criando um acabamento uniforme;

melhorar a aderência entre diferentes materiais;

proteger estruturas contra umidade e intempéries.

Tipos de argamassa

Existem diferentes tipos de argamassa, cada uma com uma finalidade específica:

Argamassa colante: usada para assentar pisos e revestimentos cerâmicos;

Argamassa de assentamento: utilizada na fixação de tijolos e blocos;

Argamassa de revestimento: aplicada em paredes para regularizar superfícies.

O que é massa corrida e quando utilizá-la?

Diferente do cimento e da argamassa, a massa corrida é um material voltado para o acabamento. Ela é aplicada sobre superfícies internas para nivelar, corrigir imperfeições e preparar paredes para a pintura. Não tem propriedades estruturais e não deve ser usada em assentamentos ou revestimentos pesados.

Diferença entre massa corrida e argamassa

A principal diferença é que a massa corrida serve para acabamento e é aplicada em superfícies secas, enquanto a argamassa é usada para aderência e assentamento, sendo mais resistente e apropriada para áreas estruturais.

A massa corrida pode ser aplicada em:

paredes internas para eliminar imperfeições;

gesso e reboco antes da pintura;

ambientes secos, pois não é resistente à umidade.

Existem dois tipos principais de massa corrida: