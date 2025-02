Telhas quebradas são um problema comum que, se não resolvido rapidamente, pode gerar infiltrações e danos estruturais à casa. Muitas pessoas adiam o conserto por acreditarem que a única solução envolve obras complexas e dispendiosas, mas há alternativas para resolver esse incômodo de maneira rápida.

Neste artigo, descubra métodos para reparar telhas quebradas sem complicações.

Leia também:

Sinais de que é hora de consertar suas telhas

Antes de realizar qualquer reparo, é essencial identificar os sinais de que as telhas precisam de manutenção.

Infiltrações no teto

Manchas de umidade no forro ou paredes indicam que há vazamentos no telhado. Essa umidade propiciar o aparecimento de mofo e comprometer a estrutura da casa.

Deslocamento de telhas

Se algumas telhas estão fora do alinhamento ou parecem soltas, isso pode facilitar a entrada de água da chuva e deve ser corrigido o quanto antes.

Goteiras durante chuvas

Água pingando dentro de casa é um alerta claro de que há rachaduras ou quebras no telhado, exigindo reparos imediatos para evitar danos maiores.

Método prático para reparar telhas quebradas

Fazer pequenos reparos no telhado não precisa ser complicado. Com as ferramentas certas, o problema pode ser resolvido.

Substituição de telhas danificadas

Se a telha estiver muito quebrada ou rachada, a melhor opção é trocá-la. Para isso, siga este passo a passo:

suba com segurança ao telhado utilizando equipamentos adequados, como cinto de segurança e escada firme;



levante cuidadosamente as telhas ao redor da peça danificada para facilitar a remoção;



retire a telha quebrada e posicione a nova no mesmo encaixe;



ajuste as telhas vizinhas para garantir um encaixe perfeito e evitar frestas.

Vedação com massa ou silicone

Para rachaduras menores, uma boa alternativa é utilizar massa plástica ou silicone especial para telhados. Aplique o produto sobre a fissura e espalhe bem, garantindo que toda a área esteja vedada.

Uso de fita autoadesiva impermeável

Esse método é ideal para pequenos reparos e garante uma proteção extra contra infiltrações. Basta cortar a fita no tamanho necessário e aplicá-la diretamente sobre a área danificada, pressionando para uma fixação segura.

Adotar hábitos de manutenção preventiva também ajuda a preservar o telhado por mais tempo, garantindo mais segurança e conforto para sua casa td 007 de pixabay

Como evitar problemas futuros com o telhado

Além de reparar as telhas quebradas, algumas medidas preventivas ajudam a evitar novos problemas.

Manutenção periódica

Inspecione o telhado regularmente, especialmente antes das temporadas de chuva. Pequenos reparos feitos a tempo evitam grandes estragos.

Limpeza adequada

Folhas, galhos e sujeira podem acumular e bloquear a drenagem da água da chuva. A limpeza do telhado deve ser feita ao menos duas vezes ao ano para garantir a durabilidade das telhas.

Escolha de materiais de qualidade

Se precisar substituir telhas, escolha modelos resistentes e adequados ao clima da sua região. Telhas de cerâmica e concreto, por exemplo, têm boa durabilidade e resistem bem a variações climáticas.