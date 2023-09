1565

O mundo está cheio de maravilhas arquitetônicas, desde os majestosos castelos europeus até os arranha-céus contemporâneos. No entanto, algumas construções se destacam por seu design único e inovador. Reunimos neste artigo 7 das mais peculiares e encantadoras edificações ao redor do globo. Confira.





Casa do Hobbit, no Brasil

Casa do Hobbit fica em Jundiaí, SP Reprodução/ Airbnb

Você já sonhou em se sentir em um filme? No Brasil, há uma réplica da casa do Hobbit do universo "Senhor dos Anéis". Não só é uma construção esteticamente idêntica ao filme, como também pode ser alugada através do Airbnb! Localizada em meio à natureza, em Jundiaí (SP), ela oferece uma experiência mágica para os amantes da saga de J.R.R. Tolkien.





Casa Dançante, na República Tcheca

A Casa Dançante simboliza a transição do antigo para a modernidade Reprodução/ Mundo Vasto Mundo

Praga, conhecida por sua rica história e arquitetura antiga, surpreende com a Casa Dançante. Essa estrutura moderna lembra levemente um par de dançarinos e se destaca em meio aos edifícios tradicionais. Projetada por Frank Gehry e Vlado Miluni%u0107 em 1996, a Casa Dançante combina, de forma artística, o vidro e a pedra, simbolizando a transição do antigo para a modernidade.





Atomium, na Bélgica





Construção se assemelha a átomo de ferro Reprodução/ Travejante

Situado em Bruxelas, o Atomium é uma representação ampliada de um átomo de ferro. Composto por nove esferas interligadas, foi projetado para a Exposição Universal de 1958. Ao longo dos anos, transformou-se em um ícone arquitetônico e cultural da cidade, oferecendo uma vista panorâmica da cidade e abrigando exposições temporárias.





Casas Cúbicas, na Holanda

Casas estão em ângulo de 45 graus Reprodução/ Zanzemos

Em Rotterdam, é possível se deparar com uma série de casas que parecem ter sido jogadas do céu e pousado em um ângulo de 45 graus. Projetadas pelo arquiteto Piet Blom, essas casas cúbicas são uma tentativa de maximizar o espaço em áreas urbanas. Com um design inovador, elas demonstram como a criatividade pode redefinir a vida na cidade.





Casa Mais Estreita do Mundo, na Polônia

Casa mais estreita do mundo tem apenas 1,2 metro de largura Reprodução/ Casa Abril

Em Varsóvia, encontra-se uma edificação que desafia a lógica: uma casa com apenas 1,2 metro de largura! Projetada pelo arquiteto Jakub Szcz%u0119sny em 2012, como um memorial para os pais do arquiteto, que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, a Keret House serve como um espaço artístico e residencial, provando que a funcionalidade pode ser alcançada em qualquer escala.





Casa do Penedo, em Portugal

Casa do Penedo é totalmente construída em pedra Reprodução/ Alma de Viajante

No coração da Serra de Fafe, uma casa parece ter sido esculpida diretamente da paisagem rochosa. Inspirada nos Flintstones, a Casa do Penedo — como é conhecida — oferece uma fusão entre modernidade e rusticidade. Totalmente construída em pedra, é uma atração turística que transporta seus visitantes a uma era pré-histórica imaginária.





Krzywy Domek, na Polônia

Casa Torta parece ter saído de desenho animado Reprodução/ Constru360

Localizada em Sopot, essa é uma construção que parece ter saído diretamente de um desenho animado. Krzywy Domek, que significa "Casa Torta", é famosa por suas formas onduladas e janelas assimétricas. Projetada pelos arquitetos Szoty%u0144scy & Zaleski, foi inspirada nas ilustrações de Jan Marcin Szancer e Per Dahlberg, conferindo um visual surreal e divertido ao local.





A arquitetura é mais do que simplesmente construir edifícios. É uma forma de expressar ideias, cultura e inovação. Essas sete construções demonstram que a criatividade humana não tem limites, e que o mundo está repleto de lugares esperando para surpreender, inspirar e encantar a todos nós.