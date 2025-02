Notar um som oco ao pisar no chão pode ser um sinal preocupante para quem tem pisos de cerâmica, porcelanato ou madeira. Esse problema pode ocorrer devido a falhas na instalação, movimentação da base ou até mesmo desgaste natural.

A boa notícia é que existem soluções que permitem corrigir o piso oco sem a necessidade de grandes reformas. A seguir, entenda as causas do problema e descubra como resolvê-lo sem quebra-quebra.

Por que o piso fica oco?

Antes de partir para a solução, é importante entender as razões pelas quais o piso pode estar com falhas na fixação.

Falha na aplicação da argamassa

Um dos principais motivos do problema é a aplicação incorreta da argamassa. Quando não há aderência suficiente entre o piso e a base, surgem espaços vazios que resultam no som oco ao caminhar.

Dilatação natural dos materiais

Pisos podem expandir e contrair com mudanças de temperatura e umidade. Se não houver espaços de dilatação adequados durante a instalação, as peças podem se soltar com o tempo.

Desgaste ou falha estrutural

Com o passar dos anos, a estrutura da casa pode sofrer pequenas movimentações, afetando a fixação do piso. Em construções mais antigas, é comum que isso ocorra em alguns pontos do ambiente.

Corrigir um piso oco sem precisar quebrar tudo é possível com as técnicas corretas Freepik

3 Soluções para corrigir o problema do piso oco

Existem algumas técnicas para corrigir o problema sem precisar remover todo o piso.

Aplicação de adesivo líquido

Uma das soluções mais rápidas é a aplicação de adesivo líquido sob as peças ocas. O produto é injetado por meio das juntas, penetrando no espaço vazio e promovendo a adesão sem a necessidade de remoção.

Rejuntamento reforçado

Se o problema estiver em poucas áreas, um novo rejuntamento pode ajudar a estabilizar as peças. O material penetra nas frestas e ajuda a reforçar a fixação.

Injeção de resina ou espuma expansiva

Outra solução é a injeção de resina ou espuma expansiva, que preenche os vazios sob o piso e impede que ele continue solto.

O processo consiste em perfurar pequenos furos nas juntas do revestimento e inserir o material com uma seringa ou aplicador específico, garantindo que a fixação ocorra sem comprometer a estrutura do piso.