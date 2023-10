Então, vamos dar uma conferida nos tipos de ralos disponíveis e descobrir qual é o ideal para sua casa.

Os ralos servem, principalmente, para conduzir a água que usamos em nossas casas para o sistema de esgoto ou outros sistemas de drenagem. Além disso, uma de suas funções mais importantes é impedir que objetos, detritos e outros resíduos entrem no sistema de encanamento, evitando entupimentos. Sem mencionar que os ralos também previnem que o indesejado mau cheiro do esgoto retorne para o imóvel.

A diversidade de ralos no mercado pode te surpreender! Existem, basicamente, três tipos principais:

São os mais tradicionais e encontrados em muitas casas. São simples, eficazes e podem ser facilmente incorporados em diferentes estilos de banheiro.

Esse aqui é para os fãs do design moderno. Os ralos lineares são compridos e estreitos, ideais para serem posicionados no canto do box ou no centro do banheiro. Eles oferecem uma drenagem mais eficiente da água, além de darem um toque mais contemporâneo ao ambiente.