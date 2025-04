Vídeo: incêndio destrói casa de dois andares em Vespasiano, na Grande BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Um incêndio destruiu uma casa de dois andares na tarde deste sábado (26/4), em Vespasiano, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A ocorrência foi registrada na Rua Lúcia da Fonseca, no Bairro Conjunto Caieiras.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram as chamas altas saindo de uma das janelas do imóvel. Com o calor, parte do telhado cedeu e uma grande quantidade de fumaça preta foi vista de longe.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a corporação foi acionada por volta das 12h40. Apesar da gravidade do incêndio, não houve feridos.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) e Defesa Civil também foram acionadas. Até as 16h, as chamas ainda não haviam sido controladas devido ao risco de algumas paredes desabarem.

Equipes da Cemig também foram deslocadas para desligar a energia elétrica na região por causa do risco do fogo atingir a rede elétrica. O local está isolado.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia