Dupla em moto ameaça e rouba homem com filho no colo em BH

O número de assaltos no Bairro Serra, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, tem assustado moradores. Na manhã desta sexta-feira (25/4), um homem, que carregava o filho, foi abordado por outros dois na Rua Amapá, esquina com a Rua Joanésia.

Em imagens registradas por uma câmara de monitoramento, a vítima anda pelo passeio com a criança por volta das 7h30. Em determinado momento, eles são ameaçados por dois homens que estavam em uma moto.

De acordo com o boletim de ocorrência, o piloto estava armado e disse: “Não reaja, tenha amor pela sua vida”.

Os homens chegam a pegar a mochila da vítima, enquanto ela está com a criança no colo. No entanto, eles devolvem o material e fogem do local.

Aos militares, o pai afirma que a dupla usava capa de chuva e capacete, o que impossibilitou sua identificação.

Durante o crime, foram levados uma aliança, um aparelho celular e uma quantia em dinheiro que não foi especificada à polícia. Ninguém ficou ferido.







Sensação de insegurança

Ao Estado de Minas, uma comerciante, que trabalha a poucos metros de onde o assalto aconteceu, relatou que sempre presenciou furto a veículos que estavam estacionados. A mulher relata que, nos cinco anos que trabalha no local, sempre fica atenta na entrada e saída do imóvel e mantém o portão fechado.

“Eu costumo falar que da Rua do Ouro para baixo, no sentido Centro, é uma região mais perigosa do que a mais próxima ao Aglomerado da Serra. Aqui tem muita rota de fuga, então o pessoal abusa mesmo”, diz.

Em março, dois homens foram flagrados por câmeras de segurança desferindo um golpe mata-leão em uma mulher durante um roubo de celular. Na ocasião, a vítima estava acompanhada do filho, de 6 anos. O crime foi registrado na Rua do Ouro, também no Bairro Serra.

Na imagem, gravada por uma câmera de segurança, a vítima toca o interfone de um prédio. Ao fundo, dois homens se aproximam, atravessando a rua. Ela tem um celular nas mãos e, quando leva o aparelho ao ouvido, é surpreendida por um deles, que chega por trás, dá nela um soco e uma gravata, jogando a mulher ao chão. O celular cai. O segundo homem pega o aparelho, enquanto o primeiro toma a bolsa da vítima. Os dois fogem.

O assalto ocorreu no início da noite, no Edifício Geórgia, esquina das ruas Ouro e Monte Sião. A mulher chegava com a criança para visitar o pai. Depois da ocorrência, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que intensificou o policiamento na região. “A Polícia Militar orienta que a comunidade acione o serviço de emergência policial, sempre, pelo telefone 190, diante da visualização de indivíduos em atitude suspeita”.