Motorista perde controle, bate e abandona Porsche em avenida de BH

Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas

Moradores do Bairro São Pedro, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, encontraram, na manhã deste sábado (26/4), uma Porsche amarela abandonada na Avenida Nossa Senhora do Carmo. O veículo estava com a frente destruída depois de bater em um poste.

Uma jovem de 24 anos, que estava no veículo, teve que ser encaminhada ao Hospital João XXIII com ferimentos graves. De acordo com a Polícia Militar, ela foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) com suspeita de fratura na coluna.

Testemunhas relataram aos policiais que encontraram o veículo já abandonado, sendo vasculhado por pessoas em situação de rua. Elas afirmaram que viram o momento em que o motorista do carro de luxo perdeu o controle da direção e colidiu com a estrutura.

Depois da batida, o motorista e uma segunda passageira fugiram do local. A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada e vai investigar a dinâmica do acidente.

Veículo abandonado foi apreendido e rebocado para pátio da polícia em BH Redes Sociais / Reprodução

O carro de luxo, por ter sido abandonado no local do sinistro, foi apreendido e removido para um pátio policial. Até o momento, não há informações sobre a identidade e o paradeiro dos demais ocupantes do veículo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia