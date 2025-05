Teatro Municipal de Sabará terá show cultural gratuito neste sábado

Neste sábado (10), às 20h, o Teatro Municipal de Sabará será palco de um encontro musical repleto de sensibilidade e afeto. O show “Por Tudo o que For Amor”, com entrada gratuita, marca a união artística de Lu Toledo e Valter Saty, dois músicos que transformaram a distância em inspiração durante os tempos difíceis da pandemia.

O espetáculo traz composições autorais da dupla e mergulha em temas como amor, paz, esperança e transformação. Com base na Música Popular Brasileira (MPB), o repertório promete tocar o público com mensagens que acolhem e provocam reflexão. “Acreditamos que a música pode ser um alento diante dos desafios do mundo atual”, afirmam os artistas. “As pessoas estão sendo convidadas a repensar suas escolhas, suas relações com o outro e com o planeta, e a arte pode contribuir nesse processo”.

O projeto nasceu em 2020, no auge da pandemia da Covid-19. De cidades diferentes, Lu e Valter iniciaram uma troca de ideias e composições pelas redes sociais, encontrando na música uma forma de manter viva a criatividade e o afeto em tempos incertos. “Começamos a trocar ideias e compor juntos à distância. A química musical foi tão boa que logo passamos a registrar nossas canções em vídeos caseiros e, posteriormente, em estúdio”, relatam.

Desse encontro musical nasceram dois álbuns: o primeiro, que dá nome ao show, “Por Tudo o que For Amor”, e o mais recente, “Leve, a Vida”, ambos carregados de lirismo e delicadeza. O repertório reflete a sensibilidade dos artistas, com letras que nascem da poesia e da experiência de vida.

Sobre os artistas

Lu Toledo, nascida em Betim, é cantora, compositora, psicóloga e professora, com mestrado e doutorado em educação e psicologia. Com mais de 20 anos de carreira musical, ela alia sua formação acadêmica à arte de cantar, apresentando ao público um trabalho autoral que passeia por diferentes estilos da música brasileira. Suas letras são fortemente influenciadas por sua produção poética e por uma visão de mundo intimista. Entre 2010 e 2021, Lu lançou três álbuns solo e um EP gravado em Cuba.

Valter Saty, natural de São Bernardo do Campo, carrega uma forte influência do Clube da Esquina em sua trajetória. Desde a adolescência, compõe músicas que primam pela sofisticação melódica e harmônica. Estudou com nomes importantes da música brasileira, como o violonista Ulisses Rocha, e fundou a banda Esquina Paulista, em São Paulo. Ao lado de Lu Toledo, consolidou uma parceria musical que já rendeu dois álbuns e diversos videoclipes.

O show em Sabará é uma oportunidade de vivenciar essa sintonia artística ao vivo. E melhor: com entrada gratuita, graças ao apoio da Lei Paulo Gustavo (LPG/2023), com repasse à Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de Minas Gerais (SECULT-MG).

Serviço



Por Tudo o que For Amor – Lu Toledo e Valter Saty

Sábado (10), às 20h

Teatro Municipal de Sabará – R. Dom Pedro II, s/n – Centro

Entrada gratuita