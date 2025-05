Sabará recebe 25ª edição da Festa do Cavalo com shows e concurso de marcha

Sabará recebe a tradicional Festa do Cavalo de Ravena entre os dias 16 e 18 de maio, no Espaço de Eventos Regional Ravena, em Lava Pés. Com apoio da prefeitura da cidade, o evento conta com shows, gastronomia e o esperado concurso de marcha. A entrada é gratuita na sexta (16) e no domingo (18). No sábado (17), o público deverá doar 1kg de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes da cidade.

Criada em 1990, a festa se consolidou como um dos principais encontros da cultura rural na Grande BH. Além da programação musical, o destaque fica por conta do Grande Poeirão de Marcha, no domingo, que reúne cavaleiros de toda a região e distribuirá mais de R$ 25 mil em prêmios.

A programação inclui apresentações do Trio Explode Coração e da dupla Marcos Paulo & Marcelo na sexta. No sábado, sobem ao palco a cantora Alexia Reis e o veterano Frank Aguiar, famoso pelos sucessos Morango do Nordeste e Mulher Madura.

Para o prefeito de Sabará, Sargento Rodolfo, o evento reforça o compromisso com as tradições e a cultura popular. "Mais do que uma festa, a celebração representa a força das nossas raízes, a valorização do artista e da tradição equestre", destaca.

O organizador Oberdan Mattos também reforça o legado da festa, que acompanha a história de várias gerações. "Falar de uma festa que foi criada em 1990 e mantém a tradição é motivo de orgulho. Este ano estamos completando 25 anos da melhor e maior festa do cavalo da região".

Além dos shows, o público poderá aproveitar praça de alimentação com culinária mineira, selarias, espaço kids, exposições e palestras sobre criação do manga larga marchador. A arbitragem do concurso ficará por conta do doutor Oséias.

Para garantir a segurança, a prefeitura afirma que não será permitida a entrada com garrafas de vidro, objetos cortantes, armas, caixas térmicas, som automotivo ou substâncias ilícitas.

Programação completa

Sexta-feira (16)

19h – Abertura

21h – Show: Trio Explode Coração

23h30 – Show: Marcos Paulo & Marcelo

Sábado (17)

12h – Praça de alimentação, expositores e palestras

22h – Show: Alexia Reis

00h – Show: Frank Aguiar

Domingo (18)

10h – Concurso de Marcha (Grande Poeirão)

Mais de R$ 25 mil em prêmios