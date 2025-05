Sabará: A História e o Charme de Minas Gerais no Dia Nacional do Turismo

Em 8 de maio, no Dia Nacional do Turismo, celebramos os destinos que revelam as riquezas culturais, naturais e históricas do Brasil. Em Minas Gerais, Sabará se destaca como um exemplo de cidade que preserva o melhor da tradição mineira, ao mesmo tempo em que se moderniza para atrair turistas de todo o país. Com suas ruas de pedra, igrejas barrocas e um vasto patrimônio histórico, a cidade se reinventa a cada visita, mostrando que sua essência colonial tem muito a oferecer aos viajantes de hoje.

Localizada a poucos quilômetros de Belo Horizonte, Sabará é um dos municípios mais antigos e preservados de Minas Gerais. Fundada no início do século XVIII, a cidade foi um importante centro de mineração de ouro, o que deixou um legado cultural e arquitetônico riquíssimo. Suas ruas estreitas e calçadas de pedra conduzem os visitantes por uma verdadeira viagem no tempo, onde igrejas e casarões coloniais dominam o cenário. A Igreja de Nossa Senhora do Ó, com sua imponente fachada barroca, e o Museu do Ouro, com exposições que retratam a era da mineração, são apenas algumas das atrações que fazem da cidade um destino imperdível para os amantes da história.

Mas Sabará não vive apenas do passado. A cidade também está investindo fortemente no turismo contemporâneo, buscando atrair cada vez mais visitantes. Recentemente, Sabará recebeu um grupo de agentes de viagens de várias regiões do Brasil, que tiveram a oportunidade de conhecer as belezas locais, desde suas atrações históricas até os produtos típicos da região, como doces caseiros, licores de jabuticaba e o famoso pão de queijo.

Turismo nacional

“Sabará é um lugar único, que combina história, cultura e uma hospitalidade calorosa. Estamos muito felizes em ver a cidade sendo reconhecida como um destino turístico cada vez mais relevante no Brasil”, comentou o prefeito Sargento Rodolfo, que acompanhou de perto a visita dos agentes. "Nosso objetivo é colocar Sabará na rota do turismo nacional, mostrando que temos muito a oferecer aos turistas", completou.

Além de sua rica herança histórica, Sabará também se destaca por suas belezas naturais. A cidade é cercada por montanhas, trilhas e cachoeiras que atraem turistas em busca de contato com a natureza. O Parque Natural do Rio Acima e as diversas opções de ecoturismo são perfeitos para quem quer fugir do agito das grandes cidades e explorar paisagens intocadas.

A gastronomia local é outro ponto alto para quem visita Sabará. Além dos tradicionais pratos mineiros, como o feijão tropeiro e a carne de lata, a cidade é famosa por sua produção de doces e licores. A jabuticaba, cultivada em várias fazendas da região, é a estrela de muitos desses produtos, que vão de compotas a cachaças artesanais, e são uma ótima lembrança para os turistas levarem para casa.