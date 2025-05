Atleta de Sabará conquista prata e bronze no Brasileiro de Jiu-jitsu

O jiu-jitsu tem movimentado Sabará, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, graças ao desempenho de Sabrina Martins Silva, de apenas 15 anos. A atleta se destacou no Campeonato Brasileiro de Jiu-jitsu, realizado no último fim de semana, em Barueri (SP), trazendo para casa duas medalhas: uma de prata, em sua categoria, e outra de bronze, na disputa do absoluto.

Representando a equipe Gracie Barra, Sabrina enfrentou cinco lutas no torneio organizado pela Confederação Brasileira de Jiu-jitsu (CBJJ), que reuniu cerca de 8 mil competidores de diversas partes do país. Desde que conquistou a faixa azul, em 2025, a jovem sabarense já subiu ao pódio 11 vezes.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Nas redes sociais, Sabrina celebrou sua performance e agradeceu a todos que a acompanham na trajetória. “Lutei sábado o Campeonato Brasileiro da CBJJ, onde me consagrei vice-campeã na categoria e terceiro lugar no absoluto. Não foi o resultado que esperava, mas fiquei muito feliz com minha performance. Obrigada aos meus professores, aos colegas de treino que estão comigo no dia a dia e a todos que torceram por mim. Vamos voltar ainda mais fortes para os próximos!”, escreveu a atleta nas redes sociais.