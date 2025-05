Sabará recebe grupo de agentes de viagens para impulsionar turismo

Sabará está cada vez mais em evidência! No Dia Nacional do Turismo, nessa quinta-feira (8), a cidade recebeu um grupo de agentes de viagens vindos de várias regiões do país. O objetivo? Conhecer de perto as belezas, sabores e histórias que fazem de Sabará um destino único — e, claro, ajudar a colocar a cidade de vez na rota do turismo brasileiro. O encontro foi articulado por empresários do setor e contou com o apoio da prefeitura.

Com uma programação especial, os profissionais do setor turístico tiveram a oportunidade de conhecer de perto o patrimônio arquitetônico, a cultura, a gastronomia e os atrativos naturais de Sabará. A visita teve como objetivo colocar a cidade com mais força na rota dos principais destinos turísticos brasileiros. Nas redes sociais, o prefeito Sargento Rodolfo comemorou o momento. “É uma honra receber vocês. Nossa cidade tem muito a oferecer e estamos de portas abertas para o Brasil”, disse o executivo.

Durante o encontro, os agentes foram guiados por pontos emblemáticos do centro histórico, conheceram os sabores únicos da culinária local — com destaque para os produtos derivados da jabuticaba — e participaram de experiências que reforçam a autenticidade e a riqueza cultural do município.

“Essas pessoas são as que promovem os destinos Brasil afora. Ter elas aqui, conhecendo nossa cidade de perto, é uma grande oportunidade para Sabará se destacar ainda mais no turismo”, destacou Rodolfo.

A ideia é transformar a percepção de Sabará, não apenas como cidade vizinha de Belo Horizonte, mas como um destino com identidade própria, experiências autênticas e grande potencial para receber turistas de todo o Brasil.