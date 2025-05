Fábrica em Sabará abre vaga para técnico de Qualificação de Equipamentos

A indústria farmacêutica Hipolabor abriu inscrições para contratar técnico de Qualificação de Equipamentos para atuação na fábrica de medicamentos da empresa em Sabará, localizada na BR 381, Km 12,3, bairro Borges. A vaga é para atuação presencial de segunda-feira a sexta-feira no 1º turno, das 7h30 às 17h18, e as inscrições podem ser feitas em https://hipolabor.vagas. solides.com.br/vaga/582400.

A contratação exige formação técnica em Instrumentação, Mecatrônica, Metrologia, Mecânica, Eletrotécnica, Automação Industrial ou áreas afins. O candidato selecionado terá, entre as responsabilidades, acompanhar e executar calibrações, conferir certificados de acordo com normas técnicas, gerenciar processos no sistema Totvs, elaborar documentos e relatórios de qualificação e realizar treinamentos, além de apoiar outras demandas da gestão.



Para cumprir essas atribuições, os interessados devem ter experiência em rotinas administrativas, qualificação térmica de equipamentos e calibração de instrumentos. É desejável também domínio do pacote Office, especialmente Word e Excel.



Entre os principais benefícios oferecidos pela empresa estão assistência médica e odontológica, café da manhã e refeitório na empresa, além de convênio com farmácia, cesta básica e vale transporte. Mais informações podem ser encontradas em https://www.hipolabor.com. br/trabalheconosco.